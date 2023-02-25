https://ria.ru/20230225/ukraina-1854244175.html

Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль

Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль - РИА Новости, 25.02.2023

Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль

Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:08

2023-02-25T11:08

2023-02-25T11:48

специальная военная операция на украине

украина

в мире

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В статье в журнале "Национальная оборона" он отметил, что "националистическая хунта" на Украине сама по себе протянула бы недолго, но удерживается наплаву благодаря западным вооружениям."Но ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию – своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль. Именно так Запад всегда и поступал даже со своими любимыми "сукиными сынами". Киевские деятели этого, похоже, пока до конца и не осознали. Но что с них взять – разум их сильной стороной не был никогда", - написал Медведев.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

украина

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Ольга Фомченкова

украина, в мире, дмитрий медведев, нато