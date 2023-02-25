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Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854244175.html
Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль
Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль
Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:08
2023-02-25T11:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В статье в журнале "Национальная оборона" он отметил, что "националистическая хунта" на Украине сама по себе протянула бы недолго, но удерживается наплаву благодаря западным вооружениям."Но ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию – своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль. Именно так Запад всегда и поступал даже со своими любимыми "сукиными сынами". Киевские деятели этого, похоже, пока до конца и не осознали. Но что с них взять – разум их сильной стороной не был никогда", - написал Медведев.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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украина, в мире, дмитрий медведев, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Медведев, НАТО
11:08 25.02.2023 (обновлено: 11:48 25.02.2023)
 
Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль

Зампред Совбеза Медведев заявил об искусственном продлении Западом агонии Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье в журнале "Национальная оборона" он отметил, что "националистическая хунта" на Украине сама по себе протянула бы недолго, но удерживается наплаву благодаря западным вооружениям.
"Но ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию – своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль. Именно так Запад всегда и поступал даже со своими любимыми "сукиными сынами". Киевские деятели этого, похоже, пока до конца и не осознали. Но что с них взять – разум их сильной стороной не был никогда", - написал Медведев.
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