https://ria.ru/20230225/ukraina-1854232338.html

Арестович заявил о новой угрозе для Украины

Арестович заявил о новой угрозе для Украины - РИА Новости, 25.02.2023

Арестович заявил о новой угрозе для Украины

Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития, написал в Telegram-канале экс-советник главы офиса Зеленского Алексей... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:44

2023-02-25T08:44

2023-02-25T11:00

в мире

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития, написал в Telegram-канале экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович."Сейчас у нас набирает обороты идейный конфликт на историческом пути", — считает политик.Он заявил, что если украинцы выберут путь закрытой и моноэтничной страны, то их ждут проблемы."Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, Голодомор и репрессии", — напомнил он. По мнению Арестовича, новые попытки будут иметь схожие последствия. После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.

https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

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в мире, украина, алексей арестович