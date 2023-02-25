https://ria.ru/20230225/ukraina-1854232338.html
Арестович заявил о новой угрозе для Украины
Арестович заявил о новой угрозе для Украины - РИА Новости, 25.02.2023
Арестович заявил о новой угрозе для Украины
Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития, написал в Telegram-канале экс-советник главы офиса Зеленского Алексей... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:44
2023-02-25T08:44
2023-02-25T11:00
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития, написал в Telegram-канале экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович."Сейчас у нас набирает обороты идейный конфликт на историческом пути", — считает политик.Он заявил, что если украинцы выберут путь закрытой и моноэтничной страны, то их ждут проблемы."Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, Голодомор и репрессии", — напомнил он. По мнению Арестовича, новые попытки будут иметь схожие последствия. После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.
https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html
https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html
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в мире, украина, алексей арестович
В мире, Украина, Алексей Арестович
08:44 25.02.2023 (обновлено: 11:00 25.02.2023)
Арестович заявил о новой угрозе для Украины
Арестович заявил, что ложный путь развития грозит Украине потерей времени
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития, написал
в Telegram-канале экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
"Сейчас у нас набирает обороты идейный конфликт на историческом пути", — считает политик.
Он заявил, что если украинцы выберут путь закрытой и моноэтничной страны, то их ждут проблемы.
"Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, Голодомор и репрессии", — напомнил он. По мнению Арестовича, новые попытки будут иметь схожие последствия.
После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.