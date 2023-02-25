https://ria.ru/20230225/trevoga-1854300319.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:02
2023-02-25T17:02
2023-02-25T17:46
украина
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, около 16.57 (мск) сигнал тревоги был объявлен по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ
17:02 25.02.2023 (обновлено: 17:46 25.02.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины второй раз за субботу объявили воздушную тревогу на всей территории страны