https://ria.ru/20230225/trevoga-1854300319.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:02

2023-02-25T17:02

2023-02-25T17:46

украина

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, около 16.57 (мск) сигнал тревоги был объявлен по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, вооруженные силы рф