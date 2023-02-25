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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
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По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:32
2023-02-25T10:53
в мире
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал прозвучал около 10:22 мск. Местные власти в официальных Telegram-каналах подтверждают объявление тревоги.С утра сирены уже несколько раз включали в восточных и центральных областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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в мире, украина
В мире, Украина
10:32 25.02.2023 (обновлено: 10:53 25.02.2023)
 
По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал прозвучал около 10:22 мск. Местные власти в официальных Telegram-каналах подтверждают объявление тревоги.
С утра сирены уже несколько раз включали в восточных и центральных областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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