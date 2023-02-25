https://ria.ru/20230225/trevoga-1854241206.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:32

2023-02-25T10:32

2023-02-25T10:53

в мире

украина

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал прозвучал около 10:22 мск. Местные власти в официальных Telegram-каналах подтверждают объявление тревоги.С утра сирены уже несколько раз включали в восточных и центральных областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854232338.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина