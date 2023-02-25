https://ria.ru/20230225/trevoga-1854227687.html
На востоке Украины третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
На востоке Украины третий раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
На востоке Украины третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за 25 февраля объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T07:07
2023-02-25T07:07
2023-02-25T07:07
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за 25 февраля объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях. Также тревога звучит на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Тревога второй раз за день объявлена в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230225/krym-1854218735.html
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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На востоке Украины третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
На востоке Украины третий раз за 25 февраля объявили воздушную тревогу