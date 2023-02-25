https://ria.ru/20230225/tekhnika-1854384554.html
США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов
США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов - РИА Новости, 26.02.2023
США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов
США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и других электротоваров стоимостью выше 300 долларов, говорится в зарегистрированном в федеральном... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-25T23:55
2023-02-25T23:55
2023-02-26T11:33
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и других электротоваров стоимостью выше 300 долларов, говорится в зарегистрированном в федеральном регистре документе бюро индустрии и безопасности министерства торговли. Как говорится в документе, публикация которого намечена на 27 февраля, в обновленный список "предметов роскоши", на экспорт которых наложены ограничения, требующие лицензирования, попали "смартфоны, оптовая цена которых в США составляет 300 долларов". Также в списке принтеры, электронные калькуляторы, швейные машинки, клавиатуры, кондиционеры, аппаратура для звуко- и видеозаписи, телевизоры, микроволновки и другие товары дороже указанной суммы, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854348536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, белоруссия, в мире
США, Россия, Белоруссия, В мире
23:55 25.02.2023 (обновлено: 11:33 26.02.2023)
США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов
США запретили экспорт в Россию смартфонов и другой техники дороже 300 долларов