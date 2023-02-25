https://ria.ru/20230225/tekhnika-1854384554.html

США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов

США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов - РИА Новости, 26.02.2023

США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов

США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и других электротоваров стоимостью выше 300 долларов, говорится в зарегистрированном в федеральном... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-25T23:55

2023-02-25T23:55

2023-02-26T11:33

сша

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838297748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1751a30fa26ab644afb345617738401a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и других электротоваров стоимостью выше 300 долларов, говорится в зарегистрированном в федеральном регистре документе бюро индустрии и безопасности министерства торговли. Как говорится в документе, публикация которого намечена на 27 февраля, в обновленный список "предметов роскоши", на экспорт которых наложены ограничения, требующие лицензирования, попали "смартфоны, оптовая цена которых в США составляет 300 долларов". Также в списке принтеры, электронные калькуляторы, швейные машинки, клавиатуры, кондиционеры, аппаратура для звуко- и видеозаписи, телевизоры, микроволновки и другие товары дороже указанной суммы, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854348536.html

сша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, белоруссия, в мире