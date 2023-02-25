https://ria.ru/20230225/tekhnika-1854245696.html

Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев

Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев - РИА Новости, 25.02.2023

Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев

Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:17

2023-02-25T11:17

2023-02-25T11:17

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона". "Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу", - рассказал он. По его словам, многие в КБ трудятся на благо России с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены. "Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство". Реальность убедила их в обратном – до сих пор не могут отойти от шока", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев, безопасность