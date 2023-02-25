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Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев - РИА Новости, 25.02.2023
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Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев
Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев
Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:17
2023-02-25T11:17
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона". "Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу", - рассказал он. По его словам, многие в КБ трудятся на благо России с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены. "Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство". Реальность убедила их в обратном – до сих пор не могут отойти от шока", - отметил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
11:17 25.02.2023
 
Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев

Зампред Совбеза Медведев: российские оружейники хорошо изучили взятую трофейную технику

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона".
"Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу", - рассказал он.
По его словам, многие в КБ трудятся на благо России с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены.
"Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство". Реальность убедила их в обратном – до сих пор не могут отойти от шока", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Уралвагонзавода - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
11:09
Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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