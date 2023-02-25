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Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев
Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев
Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:17
2023-02-25T11:17
2023-02-25T11:17
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона". "Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу", - рассказал он. По его словам, многие в КБ трудятся на благо России с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены. "Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство". Реальность убедила их в обратном – до сих пор не могут отойти от шока", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев: российские оружейники изучили технику, взятую в виде трофеев
Зампред Совбеза Медведев: российские оружейники хорошо изучили взятую трофейную технику
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше", - написал он в статье для журнала "Национальная оборона".
"Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу", - рассказал он.
По его словам, многие в КБ трудятся на благо России
с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены.
"Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России "кончились ракеты" или "остановилось производство". Реальность убедила их в обратном – до сих пор не могут отойти от шока", - отметил Медведев.