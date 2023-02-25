https://ria.ru/20230225/tanki-1854294386.html

СМИ: западные танки на Украине столкнутся с неожиданными врагами

СМИ: западные танки на Украине столкнутся с неожиданными врагами - РИА Новости, 25.02.2023

СМИ: западные танки на Украине столкнутся с неожиданными врагами

Обещанные Украине западные танки будет тяжело доставить на фронт из-за низкой грузоподъемности украинских мостов, заявила в интервью Sputnik французская... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:23

2023-02-25T16:23

2023-02-25T19:49

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вооруженные силы украины

m1 abrams

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Обещанные Украине западные танки будет тяжело доставить на фронт из-за низкой грузоподъемности украинских мостов, заявила в интервью Sputnik французская журналистка Кристель Неан. "С их доставкой будут проблемы, поскольку многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн", — пояснила она.По мнению журналистки, такие тяжелые танки, как Abrams или Leopard, совершенно не приспособлены к характеру той местности, где они просто утонут в грязи.В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст ВСУ танки Leopard 2, и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицу современных боевых машин Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

украина

германия

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, германия, сша, нато, вооруженные силы украины, m1 abrams