https://ria.ru/20230225/stirol-1854326708.html
На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин
На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2023
На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин
Сразу несколько инвесторов претендуют на комбинат "Стирол" в Горловке (ДНР), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:04
2023-02-25T20:04
2023-02-25T20:04
в мире
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донецк
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Сразу несколько инвесторов претендуют на комбинат "Стирол" в Горловке (ДНР), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Машиностроение – конечно же, нужно. Химическая отрасль – конечно же, будем развивать. И "Стирол" в том числе. Уже несколько претендентов из инвесторов, которые готовы зайти на это предприятие, его восстановить, запустить. Потому что это тоже экономически целесообразно для инвестиций", - заявил Пушилин в эфире местного телеканала "Оплот ТВ", отвечая на вопрос, какие отрасли в ДНР планируется развивать. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221206/gorlovka-1836722666.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, стирол, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Стирол, Денис Пушилин
На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин
Врил главы ДНР Пушилин: на комбинат "Стирол" в Горловке претендуют несколько инвесторов