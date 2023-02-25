https://ria.ru/20230225/stirol-1854326708.html

На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин

На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2023

На комбинат "Стирол" претендуют несколько инвесторов, заявил Пушилин

Сразу несколько инвесторов претендуют на комбинат "Стирол" в Горловке (ДНР), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:04

2023-02-25T20:04

2023-02-25T20:04

в мире

донецкая народная республика

донецк

горловка

стирол

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Сразу несколько инвесторов претендуют на комбинат "Стирол" в Горловке (ДНР), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Машиностроение – конечно же, нужно. Химическая отрасль – конечно же, будем развивать. И "Стирол" в том числе. Уже несколько претендентов из инвесторов, которые готовы зайти на это предприятие, его восстановить, запустить. Потому что это тоже экономически целесообразно для инвестиций", - заявил Пушилин в эфире местного телеканала "Оплот ТВ", отвечая на вопрос, какие отрасли в ДНР планируется развивать. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221206/gorlovka-1836722666.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, стирол, денис пушилин