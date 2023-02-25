https://ria.ru/20230225/ssha-1854322701.html

"Кеннеди предупреждал". В США пришли в ужас после слов Байдена о России

"Кеннеди предупреждал". В США пришли в ужас после слов Байдена о России - РИА Новости, 25.02.2023

"Кеннеди предупреждал". В США пришли в ужас после слов Байдена о России

Произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России на Украине противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам американской РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:36

2023-02-25T19:36

2023-02-25T21:15

россия

сша

украина

джон кеннеди (политик)

джо байден

нато

государственный департамент сша

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России на Украине противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам американской внешней политики, написал бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано в статье для American Thinker.В знаменитой речи перед выпускниками Американского университета в 1963 году Кеннеди заявил, что США следует предотвращать любые конфронтации со странами, обладающими ядерным оружием, чтобы свести к нулю риск его применения."Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди. <…> Именно это и происходит на Украине. Глядя на предшествовавшие конфликту события, становится ясно, что Вашингтон потерял самообладание, рьяно продвигая дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора", — говорится в тексте.НАТО усиливает эскалацию, толкая украинскую армию в бой, а ее основная цель — повысить издержки, которые должна заплатить Россия, и одновременно лишить Москву ощутимых выгод, заключил автор.Ранее Владимир Путин заявил на встрече с СПЧ в декабре прошлого года, что Россия не сошла с ума и отдает себе отчет о ядерном оружии, а также не собирается размахивать им как бритвой. При этом во вторник во время послания Федеральному собранию российский лидер предупредил, что если Вашингтон проведет первым испытания ядерного оружия, то Москва ответит аналогичным образом.

https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

россия

сша

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, сша, украина, джон кеннеди (политик), джо байден, нато, государственный департамент сша