19:36 25.02.2023 (обновлено: 21:15 25.02.2023)
"Кеннеди предупреждал". В США пришли в ужас после слов Байдена о России
Экс-сотрудник Госдепа США Сориано: действия Байдена на Украине толкают мир к ядерной войне
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России на Украине противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам американской внешней политики, написал бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано в статье для American Thinker.
В знаменитой речи перед выпускниками Американского университета в 1963 году Кеннеди заявил, что США следует предотвращать любые конфронтации со странами, обладающими ядерным оружием, чтобы свести к нулю риск его применения.
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"Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди. <…> Именно это и происходит на Украине. Глядя на предшествовавшие конфликту события, становится ясно, что Вашингтон потерял самообладание, рьяно продвигая дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора", — говорится в тексте.
НАТО усиливает эскалацию, толкая украинскую армию в бой, а ее основная цель — повысить издержки, которые должна заплатить Россия, и одновременно лишить Москву ощутимых выгод, заключил автор.
Ранее Владимир Путин заявил на встрече с СПЧ в декабре прошлого года, что Россия не сошла с ума и отдает себе отчет о ядерном оружии, а также не собирается размахивать им как бритвой. При этом во вторник во время послания Федеральному собранию российский лидер предупредил, что если Вашингтон проведет первым испытания ядерного оружия, то Москва ответит аналогичным образом.
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