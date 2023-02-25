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ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ - РИА Новости, 25.02.2023
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:49
2023-02-25T13:49
2023-02-25T15:03
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад с боеприпасами в районе Авдеевки, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен украинский склад с боеприпасами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:49 25.02.2023 (обновлено: 15:03 25.02.2023)
ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ
Минобороны: ВСУ России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ