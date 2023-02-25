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ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ

ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ - РИА Новости, 25.02.2023

ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 120 военных ВСУ

"Южная" группировка войск ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:49

2023-02-25T13:49

2023-02-25T15:03

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 5 единиц техники, включая две гаубицы, а также склад с боеприпасами в районе Авдеевки, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен украинский склад с боеприпасами.

авдеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф