https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html

На Байкале спасли заблудившуюся туристку

На Байкале спасли заблудившуюся туристку - РИА Новости, 25.02.2023

На Байкале спасли заблудившуюся туристку

Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:37

2023-02-25T17:37

2023-02-25T17:54

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новости - туризм

байкал

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Туристка в одиночку решила пересечь по льду Байкал, выбрав 40-километровый маршрут от поселка Танхой до Листвянки. Она начала путь в два часа ночи и в темноте ориентировалась на огни, которые видела на берегу. С наступлением рассвета ориентиры исчезли и 41-летняя иркутянка заблудилась, сбившись с маршрута. Когда поняла, что не сможет самостоятельно справиться с проблемой, связалась по телефону со спасателями. Поиски продолжались несколько часов и увенчались успехом после того, как туристка смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. Все это время сотрудники МЧС по сотовому телефону поддерживали разговор с туристкой. "Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку", — говорится в сообщении. Отмечается, что от медицинской помощи она отказалась.

https://ria.ru/20230220/sochi-1853186109.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, новости - туризм, байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)