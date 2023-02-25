Рейтинг@Mail.ru
На Байкале спасли заблудившуюся туристку - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html
На Байкале спасли заблудившуюся туристку
На Байкале спасли заблудившуюся туристку - РИА Новости, 25.02.2023
На Байкале спасли заблудившуюся туристку
Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:37
2023-02-25T17:54
хорошие новости
происшествия
новости - туризм
байкал
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89ce3d87b43c83140c51b8891ed56b2f.jpg
ИРКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Туристка в одиночку решила пересечь по льду Байкал, выбрав 40-километровый маршрут от поселка Танхой до Листвянки. Она начала путь в два часа ночи и в темноте ориентировалась на огни, которые видела на берегу. С наступлением рассвета ориентиры исчезли и 41-летняя иркутянка заблудилась, сбившись с маршрута. Когда поняла, что не сможет самостоятельно справиться с проблемой, связалась по телефону со спасателями. Поиски продолжались несколько часов и увенчались успехом после того, как туристка смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. Все это время сотрудники МЧС по сотовому телефону поддерживали разговор с туристкой. "Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку", — говорится в сообщении. Отмечается, что от медицинской помощи она отказалась.
https://ria.ru/20230220/sochi-1853186109.html
байкал
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_e488b862cc44491aeea6c1a286973ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новости - туризм, байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Новости - Туризм, Байкал, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:37 25.02.2023 (обновлено: 17:54 25.02.2023)
 
На Байкале спасли заблудившуюся туристку

Спасатели отыскали туристку, которая хотела ночью пересечь Байкал по льду и заблудилась

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Туристка в одиночку решила пересечь по льду Байкал, выбрав 40-километровый маршрут от поселка Танхой до Листвянки. Она начала путь в два часа ночи и в темноте ориентировалась на огни, которые видела на берегу. С наступлением рассвета ориентиры исчезли и 41-летняя иркутянка заблудилась, сбившись с маршрута. Когда поняла, что не сможет самостоятельно справиться с проблемой, связалась по телефону со спасателями. Поиски продолжались несколько часов и увенчались успехом после того, как туристка смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. Все это время сотрудники МЧС по сотовому телефону поддерживали разговор с туристкой.
"Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что от медицинской помощи она отказалась.
Спортсмены на дистанции гонки Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:07Туризм
В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста
 
Хорошие новостиПроисшествияНовости - ТуризмБайкалИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала