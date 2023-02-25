https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html
На Байкале спасли заблудившуюся туристку
На Байкале спасли заблудившуюся туристку - РИА Новости, 25.02.2023
На Байкале спасли заблудившуюся туристку
Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:37
2023-02-25T17:37
2023-02-25T17:54
хорошие новости
происшествия
новости - туризм
байкал
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89ce3d87b43c83140c51b8891ed56b2f.jpg
ИРКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Туристка, в одиночку путешествующая по льду Байкала, потеряла ориентиры на берегу и заблудилась, ей помогли спасатели, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Туристка в одиночку решила пересечь по льду Байкал, выбрав 40-километровый маршрут от поселка Танхой до Листвянки. Она начала путь в два часа ночи и в темноте ориентировалась на огни, которые видела на берегу. С наступлением рассвета ориентиры исчезли и 41-летняя иркутянка заблудилась, сбившись с маршрута. Когда поняла, что не сможет самостоятельно справиться с проблемой, связалась по телефону со спасателями. Поиски продолжались несколько часов и увенчались успехом после того, как туристка смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. Все это время сотрудники МЧС по сотовому телефону поддерживали разговор с туристкой. "Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку", — говорится в сообщении. Отмечается, что от медицинской помощи она отказалась.
https://ria.ru/20230220/sochi-1853186109.html
байкал
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_e488b862cc44491aeea6c1a286973ff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости - туризм, байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Новости - Туризм, Байкал, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:37 25.02.2023 (обновлено: 17:54 25.02.2023)
На Байкале спасли заблудившуюся туристку
Спасатели отыскали туристку, которая хотела ночью пересечь Байкал по льду и заблудилась