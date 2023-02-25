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Лукашенко раскрыл детали союзных программ

Лукашенко раскрыл детали союзных программ - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко раскрыл детали союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что при обсуждении союзных программ была категорически отвергнута идея создания в ближайшее время единого... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:01

2023-02-25T15:01

2023-02-25T15:05

белоруссия

россия

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что при обсуждении союзных программ была категорически отвергнута идея создания в ближайшее время единого парламента Союзного государства. Глава белорусского государства заметил, что первоначально союзных программ было больше тридцати. В том числе обсуждалась возможность создания совместного союзного парламента. "Мы категорически сказали "нет", и Путина часто цитировали, своим он говорил: если мы этого не можем, зачем мы сейчас это делаем. Мы пять или шесть программ вообще сняли, которые вызывали настороженность. Все остальное нам выгодно", - цитирует Александра Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". Белорусский лидер сообщил, что в ближайшее время лично доведет до журналистов все 28 союзных программ, которые реализуются в настоящее время. Главные из них - это таможенные дела и налоговые. "Вот все кричат: ах, налоги подняли, акцизы. На что подняли акцизы? Россияне нам говорят: если вы хотите по сигаретам общий рынок, если хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, давайте выровняем цены. Это же правильно. Что ж мы, приедем в Россию, миллиарда штук привезем и по цене ниже начнем продавать? Так мы загубим табачную промышленность России… Даже если мы акциз повысили на сигареты, мы что у человека кусок хлеба отобрали? Так скажите, что мы при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет второстепенного товара", - сказал Лукашенко. Точно так, по словам белорусского президента, обстоят дела по таможенным вопросам. "Ранее в Беларуси находилась группа из 30 российских специалистов, которые работали с нашими таможенниками по всем таможенным вопросам. Сейчас стороны договорились разделить эту группу пополам (по 15 белорусских и российских специалистов) для оказания исключительно консультационных услуг", - добавил Лукашенко. Белорусский лидер констатировал, что при обсуждении налоговых и таможенных вопросов был немало споров. И тогда договорились перенимать лучшее друг у друга. "Но - наш парламент. Нашими законами мы устанавливаем налоги и действуем так, как это интересно нашим людям", - подчеркнул Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20230225/obse-1854272518.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, политика