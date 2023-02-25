https://ria.ru/20230225/soledar-1854339992.html
Пушилин заявил, что Соледар восстановят в новом виде
Пушилин заявил, что Соледар восстановят в новом виде - РИА Новости, 25.02.2023
Пушилин заявил, что Соледар восстановят в новом виде
Крупное предприятие по производству соли "Артемсоль" снова будет работать, а город Соледар, в котором оно расположено, будет восстановлен в новом виде, заявил... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:42
2023-02-25T22:42
2023-02-25T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Крупное предприятие по производству соли "Артемсоль" снова будет работать, а город Соледар, в котором оно расположено, будет восстановлен в новом виде, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Город Соледар был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" - крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России и других стран Европы и Африки. "Уже была возможность побывать в Соледаре, в первом приближении понять, что с этим делать – опираясь на тот опыт, который у нас появился в Мариуполе, Волновахе. Конечно же, производство – уже даже определены инвесторы. Поэтому предприятие это будет работать", - заявил Пушилин в интервью телеканалу "Оплот ТВ". При этом перед властями стоит задача восстановить жилой фонд города, пострадавший в ходе боевых действий. По словам Пушилина, власти ДНР предлагают не восстанавливать частный сектор Соледара, где проживала большая часть коллектива "Артемсоли", а построить многоэтажное жилье, так как это будет быстрее. "По сути, можно получить и нужно получить новый Соледар... Города будут видоизменяться, но в лучшую сторону", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20230225/azovstal-1854337871.html
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в мире, соледар, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, артемсоль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Артемсоль
Пушилин заявил, что Соледар восстановят в новом виде
Врио главы ДНР Пушилин: "Артемсоль" будет работать, а Соледар восстановят в новом виде