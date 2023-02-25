https://ria.ru/20230225/sholts-1854241981.html

В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине

В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине - РИА Новости, 25.02.2023

В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об "империалистических целях Путина". РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:49

2023-02-25T10:49

2023-02-25T12:37

в мире

германия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об "империалистических целях Путина"."Почему все время говорят об империалистических целях России? А что США забыли на Украине?" — спросил пользователь. "Разве Запад во главе с США не преследует империалистические цели?" — поддержал другой."Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — понадеялся третий. "Говоря об империалистических целях — кто на самом деле взорвал "Северный поток" и "Северный поток — 2"?" — задался вопросом еще один комментатор. "К сожалению, у нас в Германии есть только лакеи, а не руководители, потому что в противном случае мы бы прислушивались к собственному мнению", — заключил читатель. Накануне Шольц выступил с обращением по поводу годовщины российской спецоперации на Украине и заявил, что чем скорее президент России признает, что он не достигнет своей "империалистической цели", тем больше шансов на скорейшее окончание конфликта. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230208/sholts-1850633711.html

https://ria.ru/20230222/berbok-1853776055.html

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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин