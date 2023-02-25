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В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине - РИА Новости, 25.02.2023
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине
Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об "империалистических целях Путина". РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:49
2023-02-25T10:49
2023-02-25T12:37
в мире
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олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об "империалистических целях Путина"."Почему все время говорят об империалистических целях России? А что США забыли на Украине?" — спросил пользователь. "Разве Запад во главе с США не преследует империалистические цели?" — поддержал другой."Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — понадеялся третий. "Говоря об империалистических целях — кто на самом деле взорвал "Северный поток" и "Северный поток — 2"?" — задался вопросом еще один комментатор. "К сожалению, у нас в Германии есть только лакеи, а не руководители, потому что в противном случае мы бы прислушивались к собственному мнению", — заключил читатель. Накануне Шольц выступил с обращением по поводу годовщины российской спецоперации на Украине и заявил, что чем скорее президент России признает, что он не достигнет своей "империалистической цели", тем больше шансов на скорейшее окончание конфликта. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230208/sholts-1850633711.html
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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин
В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин
10:49 25.02.2023 (обновлено: 12:37 25.02.2023)
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о Путине
Читатели Die Welt призвали канцлера ФРГ Шольца уйти в отставку после слов о Путине
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об "империалистических целях Путина".
"Почему все время говорят об империалистических целях России? А что США забыли на Украине?" — спросил пользователь.
"Разве Запад во главе с США не преследует империалистические цели?" — поддержал другой.
"Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — понадеялся третий.
"Говоря об империалистических целях — кто на самом деле взорвал "Северный поток" и "Северный поток — 2"?" — задался вопросом еще один комментатор.
"К сожалению, у нас в Германии есть только лакеи, а не руководители, потому что в противном случае мы бы прислушивались к собственному мнению", — заключил читатель.
Накануне Шольц выступил с обращением по поводу годовщины российской спецоперации на Украине и заявил, что чем скорее президент России признает, что он не достигнет своей "империалистической цели", тем больше шансов на скорейшее окончание конфликта.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию
на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.