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Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854345470.html
Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС
Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил РИА Новости, что скучать по Европе не будет. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T23:56
2023-02-25T23:57
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил РИА Новости, что скучать по Европе не будет. Ранее Духин был включен в 10-й санкционный пакет ЕС. "Если серьезно - я думаю, что все было не зря. Десятки детей, у которых не было семьи, нашли новые семьи в Подмосковье и теперь счастливы. А по Европе я не буду скучать", - сказал Духин. Зампред правительства Подмосковья поделился с РИА Новости фотографией, на которой он улыбается вместе с детьми из Донецкого дома малютки. Он добавил, что "теперь придумалась подпись: "Смеемся над санкциями ЕС".
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в мире, европа, московская область (подмосковье), евросоюз
Новости Подмосковья, В мире, Европа, Московская область (Подмосковье), Евросоюз
23:56 25.02.2023 (обновлено: 23:57 25.02.2023)
 
Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС

Зампред правительства МО Духин, говоря о санкциях ЕС: по Европе скучать не буду

© Фото : Правительство Московской областиВячеслав Духин
Вячеслав Духин - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Правительство Московской области
Вячеслав Духин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил РИА Новости, что скучать по Европе не будет.
Ранее Духин был включен в 10-й санкционный пакет ЕС.
"Если серьезно - я думаю, что все было не зря. Десятки детей, у которых не было семьи, нашли новые семьи в Подмосковье и теперь счастливы. А по Европе я не буду скучать", - сказал Духин.
Зампред правительства Подмосковья поделился с РИА Новости фотографией, на которой он улыбается вместе с детьми из Донецкого дома малютки. Он добавил, что "теперь придумалась подпись: "Смеемся над санкциями ЕС".
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