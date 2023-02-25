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Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС

Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023

Зампред правительства МО Духин прокомментировал санкции ЕС

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил РИА Новости, что скучать по Европе не будет. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T23:56

2023-02-25T23:56

2023-02-25T23:57

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил РИА Новости, что скучать по Европе не будет. Ранее Духин был включен в 10-й санкционный пакет ЕС. "Если серьезно - я думаю, что все было не зря. Десятки детей, у которых не было семьи, нашли новые семьи в Подмосковье и теперь счастливы. А по Европе я не буду скучать", - сказал Духин. Зампред правительства Подмосковья поделился с РИА Новости фотографией, на которой он улыбается вместе с детьми из Донецкого дома малютки. Он добавил, что "теперь придумалась подпись: "Смеемся над санкциями ЕС".

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в мире, европа, московская область (подмосковье), евросоюз