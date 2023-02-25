https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854344017.html

Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС

Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023

Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС

Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T23:38

2023-02-25T23:38

2023-02-25T23:38

в мире

кирилл вышинский

кирилл клейменов

александр акопов

евросоюз

национальная медиа группа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС. ЕС в субботу ввел санкции, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попали медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. "Попал под санкции ЕС. Йес!" - написал он.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кирилл вышинский, кирилл клейменов, александр акопов, евросоюз, национальная медиа группа , санкции в отношении россии