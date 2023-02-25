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Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
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Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС
Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T23:38
2023-02-25T23:38
в мире
кирилл вышинский
кирилл клейменов
александр акопов
евросоюз
национальная медиа группа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС. ЕС в субботу ввел санкции, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попали медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. "Попал под санкции ЕС. Йес!" - написал он.
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в мире, кирилл вышинский, кирилл клейменов, александр акопов, евросоюз, национальная медиа группа , санкции в отношении россии
В мире, Кирилл Вышинский, Кирилл Клейменов, Александр Акопов, Евросоюз, Национальная Медиа Группа , Санкции в отношении России
23:38 25.02.2023
 
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС

Военкор и журналист "Комсомольской правды" Коц ответил на попадание список санкций ЕС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСпециальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц передает гуманитарную помощь
Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц передает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц передает гуманитарную помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС.
ЕС в субботу ввел санкции, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попали медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.
"Попал под санкции ЕС. Йес!" - написал он.
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В миреКирилл ВышинскийКирилл КлейменовАлександр АкоповЕвросоюзНациональная Медиа ГруппаСанкции в отношении России
 
 
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