https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854344017.html
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС
Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T23:38
2023-02-25T23:38
2023-02-25T23:38
в мире
кирилл вышинский
кирилл клейменов
александр акопов
евросоюз
национальная медиа группа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал в своем телеграм-канале на попадание в список санкций ЕС. ЕС в субботу ввел санкции, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попали медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. "Попал под санкции ЕС. Йес!" - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл вышинский, кирилл клейменов, александр акопов, евросоюз, национальная медиа группа , санкции в отношении россии
В мире, Кирилл Вышинский, Кирилл Клейменов, Александр Акопов, Евросоюз, Национальная Медиа Группа , Санкции в отношении России
Военкор Коц отреагировал на санкции ЕС
Военкор и журналист "Комсомольской правды" Коц ответил на попадание список санкций ЕС