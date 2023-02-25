https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html
Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023
Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Введение санкций ЕС против международной медиагруппы "Россия сегодня" стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:56
2023-02-25T22:56
2023-02-25T22:58
европа
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евросоюз
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дмитрий киселев
кирилл вышинский
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение санкций ЕС против международной медиагруппы "Россия сегодня" стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев."Плохая история. Европу американцы заставляют быть "святее Папы". США не объявили пока санкций против нашей медиагруппы, но толкают Европу вперед. Для Европы это очередной шаг саморазрушения в угоду неизвестно кому. Жаль нашу некогда общую цивилизацию, которую Россия неоднократно спасала. Тем же по большому счету занимаемся и сейчас", - сказал он.Под персональные санкции в рамках 10-го пакета также попал исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский. Он сказал, что это не вызвало у него никаких эмоций.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, сша, евросоюз, россия, дмитрий киселев, кирилл вышинский, санкции в отношении россии, в мире
Европа, США, Евросоюз, Россия, Дмитрий Киселев, Кирилл Вышинский, Санкции в отношении России, В мире
22:56 25.02.2023 (обновлено: 22:58 25.02.2023)
Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"
Киселев: санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" стали шагом саморазрушения Европы