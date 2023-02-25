https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html

Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.02.2023

Киселев прокомментировал санкции ЕС против медиагруппы "Россия сегодня"

Введение санкций ЕС против международной медиагруппы "Россия сегодня" стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T22:56

2023-02-25T22:56

2023-02-25T22:58

европа

сша

евросоюз

россия

дмитрий киселев

кирилл вышинский

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение санкций ЕС против международной медиагруппы "Россия сегодня" стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев."Плохая история. Европу американцы заставляют быть "святее Папы". США не объявили пока санкций против нашей медиагруппы, но толкают Европу вперед. Для Европы это очередной шаг саморазрушения в угоду неизвестно кому. Жаль нашу некогда общую цивилизацию, которую Россия неоднократно спасала. Тем же по большому счету занимаемся и сейчас", - сказал он.Под персональные санкции в рамках 10-го пакета также попал исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский. Он сказал, что это не вызвало у него никаких эмоций.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334062.html

европа

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, евросоюз, россия, дмитрий киселев, кирилл вышинский, санкции в отношении россии, в мире