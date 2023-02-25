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ЕС ввел санкции против якобы связанных с группой "Вагнер" организаций - РИА Новости, 25.02.2023
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ЕС ввел санкции против якобы связанных с группой "Вагнер" организаций
ЕС ввел санкции против якобы связанных с группой "Вагнер" организаций - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС ввел санкции против якобы связанных с группой "Вагнер" организаций
Совет Евросоюза ввел санкции против восьми физлиц и семи организаций, которые, по его данным, якобы могут быть связаны с деятельностью группы "Вагнер", следует... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:17
2023-02-25T22:17
цар
судан
евросоюз
фонд защиты национальных ценностей
политика
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против восьми физлиц и семи организаций, которые, по его данным, якобы могут быть связаны с деятельностью группы "Вагнер", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В частности, под санкции попал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Его обвиняют в организации "кампании пропаганды и дезинформации" в интересах группы "Вагнер". Также под санкции попал глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый. В ЕС считают, что он проводит политику в интересах группы "Вагнер" в этой стране. Кроме того, в санкционный список включены зарегистрированные в ЦАР компании Lobaye Invest SARLU и DIAMVILLE, радиостанция Lengo Sengo, а также зарегистрированные в Судане компании Meroe Gold LTD и M-Invest. Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы. В отношении физических лиц, внесенных в санкционные списки, также действует заморозка активов. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через страны ЕС. Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.
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цар, судан, евросоюз, фонд защиты национальных ценностей, политика
ЦАР, Судан, Евросоюз, Фонд защиты национальных ценностей, Политика
22:17 25.02.2023
 
ЕС ввел санкции против якобы связанных с группой "Вагнер" организаций

ЕС ввел санкции против якобы связанных с группой "Вагнер" людей и организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против восьми физлиц и семи организаций, которые, по его данным, якобы могут быть связаны с деятельностью группы "Вагнер", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В частности, под санкции попал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Его обвиняют в организации "кампании пропаганды и дезинформации" в интересах группы "Вагнер". Также под санкции попал глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый. В ЕС считают, что он проводит политику в интересах группы "Вагнер" в этой стране.
Кроме того, в санкционный список включены зарегистрированные в ЦАР компании Lobaye Invest SARLU и DIAMVILLE, радиостанция Lengo Sengo, а также зарегистрированные в Судане компании Meroe Gold LTD и M-Invest.
Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы.
В отношении физических лиц, внесенных в санкционные списки, также действует заморозка активов. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через страны ЕС.
Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.
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