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ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой - РИА Новости, 25.02.2023
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ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой
ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова включены в 10-й пакет санкций ЕС,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:09
2023-02-25T22:09
в мире
украина
россия
донбасс
татьяна москалькова
валерий фадеев
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова включены в 10-й пакет санкций ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части сообщается, что в ЕС их считают ответственными за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Москалькова, как отмечается, "активно продвигает" российскую позицию по отрицанию "практики "фильтрации" и депортации, применяемой в отношении украинского населения". "В своих различных публичных выступлениях Татьяна Москалькова постоянно отрицала факт депортации граждан Украины, тем самым активно распространяя дезинформацию от имени и в интересах правительства РФ" - говорится в документе. Фадеев, по версии Евросоюза, ответственен за "оправдывание вторжения РФ" на территорию Украины, а также распространение пропаганды и дезинформации. Также главе СПЧ припомнили поддержку референдумов в Крыму и в Донбассе.
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в мире, украина, россия, донбасс, татьяна москалькова, валерий фадеев, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев, Евросоюз, Санкции в отношении России
22:09 25.02.2023
 
ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой

Главу СПЧ Фадеева и омбудсмена Москалькову включили в десятый пакет санкций Евросоюза

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова включены в 10-й пакет санкций ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В мотивационной части сообщается, что в ЕС их считают ответственными за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 22:02
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
Москалькова, как отмечается, "активно продвигает" российскую позицию по отрицанию "практики "фильтрации" и депортации, применяемой в отношении украинского населения". "В своих различных публичных выступлениях Татьяна Москалькова постоянно отрицала факт депортации граждан Украины, тем самым активно распространяя дезинформацию от имени и в интересах правительства РФ" - говорится в документе.
Фадеев, по версии Евросоюза, ответственен за "оправдывание вторжения РФ" на территорию Украины, а также распространение пропаганды и дезинформации. Также главе СПЧ припомнили поддержку референдумов в Крыму и в Донбассе.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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В миреУкраинаРоссияДонбассТатьяна МоскальковаВалерий ФадеевЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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