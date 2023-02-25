https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854337089.html

ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой

ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС ввел санкции против главы СПЧ Фадеева и омбудсмена Москальковой

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова включены в 10-й пакет санкций ЕС,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T22:09

2023-02-25T22:09

2023-02-25T22:09

в мире

украина

россия

донбасс

татьяна москалькова

валерий фадеев

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова включены в 10-й пакет санкций ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части сообщается, что в ЕС их считают ответственными за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Москалькова, как отмечается, "активно продвигает" российскую позицию по отрицанию "практики "фильтрации" и депортации, применяемой в отношении украинского населения". "В своих различных публичных выступлениях Татьяна Москалькова постоянно отрицала факт депортации граждан Украины, тем самым активно распространяя дезинформацию от имени и в интересах правительства РФ" - говорится в документе. Фадеев, по версии Евросоюза, ответственен за "оправдывание вторжения РФ" на территорию Украины, а также распространение пропаганды и дезинформации. Также главе СПЧ припомнили поддержку референдумов в Крыму и в Донбассе.

https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html

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в мире, украина, россия, донбасс, татьяна москалькова, валерий фадеев, евросоюз, санкции в отношении россии