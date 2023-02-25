https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334158.html

ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы

ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы

ЕС внес в новый пакет санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T21:27

2023-02-25T21:27

2023-02-25T21:27

россия

василий осьмаков

евросоюз

госдума рф

санкции в отношении россии

олег михайлов

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ЕС внес в новый пакет санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. В субботу ЕС опубликовал в официальном журнале список новых санкций против РФ. В него вошли 20 заместителей министров, в том числе из министерства экономического развития, а также министерства промышленности и торговли. Так, например, в список попали замминистра в минпромторге Василий Осьмаков, замминистра в минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Кроме того, в список попали еще четыре депутата Госдумы РФ, в том числе Татьяна Ларионова и Олег Михайлов. Ранее ЕС уже вводил санкции против ряда членов Госдумы. Санкции начинают действовать после публикации в официальном журнале.

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852369923.html

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россия, василий осьмаков, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, олег михайлов