https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854334158.html
ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы
ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы
ЕС внес в новый пакет санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:27
2023-02-25T21:27
2023-02-25T21:27
россия
василий осьмаков
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
олег михайлов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ЕС внес в новый пакет санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. В субботу ЕС опубликовал в официальном журнале список новых санкций против РФ. В него вошли 20 заместителей министров, в том числе из министерства экономического развития, а также министерства промышленности и торговли. Так, например, в список попали замминистра в минпромторге Василий Осьмаков, замминистра в минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Кроме того, в список попали еще четыре депутата Госдумы РФ, в том числе Татьяна Ларионова и Олег Михайлов. Ранее ЕС уже вводил санкции против ряда членов Госдумы. Санкции начинают действовать после публикации в официальном журнале.
https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852369923.html
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россия, василий осьмаков, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, олег михайлов
Россия, Василий Осьмаков, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России, Олег Михайлов
ЕС ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов Госдумы
ЕС ввел в десятом пакете ввел санкции против 20 замминистров России и четырех депутатов ГД