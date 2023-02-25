https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854333602.html

Евросоюз включил СВР в санкционный список

Евросоюз включил СВР в санкционный список - РИА Новости, 25.02.2023

Евросоюз включил СВР в санкционный список

Служба внешней разведки России (СВР) включена в санкционный список Евросоюза, документ опубликован в субботу. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T21:16

2023-02-25T21:16

2023-02-25T21:16

в мире

россия

ссср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:2022:1138_1920x0_80_0_0_3889146dad54bc4034504bb4bca8541c.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России (СВР) включена в санкционный список Евросоюза, документ опубликован в субботу. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. За более чем сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии