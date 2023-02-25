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Евросоюз включил СВР в санкционный список - РИА Новости, 25.02.2023
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Евросоюз включил СВР в санкционный список
Евросоюз включил СВР в санкционный список - РИА Новости, 25.02.2023
Евросоюз включил СВР в санкционный список
Служба внешней разведки России (СВР) включена в санкционный список Евросоюза, документ опубликован в субботу. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:16
2023-02-25T21:16
в мире
россия
ссср
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России (СВР) включена в санкционный список Евросоюза, документ опубликован в субботу. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. За более чем сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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в мире, россия, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии
В мире, Россия, СССР, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкции в отношении России
21:16 25.02.2023
 
Евросоюз включил СВР в санкционный список

Евросоюз включил Службу внешней разведки в санкционный список

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России (СВР) включена в санкционный список Евросоюза, документ опубликован в субботу.
СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. За более чем сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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