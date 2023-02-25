20:19 25.02.2023 (обновлено: 22:07 25.02.2023)
ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России
Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счету пакет санкций против России.
Под ограничительные меры попали:
- —Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова;
- —Глава СПЧ Валерий Фадеев;
- —Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков;
- —Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей;
- —Главный редактор издания REGNUM Марина Ахмедова;
- —Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин;
- —Экс-глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин;
- —Российский врач, общественный деятель Леонид Рошаль;
- —Журналист Александр Коц;
- —Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов;
- —Телеведущий, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов;
- —Заместитель гендиректора НМГ Александр Акопов;
- —Военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;
- —Экс-глава арестованного на Украине завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев;
- —Прокуроры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
- —Сенаторы от ЛНР Ольга Бас и Дарья Лантратова, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона и сенатор от Херсонской области Константин Басюк;
- —Политологи Сергей Кургинян, Виталий Третьяков;
- —Глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Кроме того, ЕС включил в новый пакет санкций медиагруппу "Россия сегодня" и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.
Европейские рестрикции затронули около 20 заместителей министров, в том числе из минпромторга и минэкономразвития, а также четырех депутатов Госдумы, среди них в Татьяна Ларионова и Олег Михайлов.
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В новый ограничительный список также попали:
- —Министерство обороны России;
- —Служба внешней разведки;
- —Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
- —Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк;
- —Фонд национального благосостояния;
- —Общероссийский народный фронт;
- —Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева;
- —Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили —группа ГАЗ";
- —Ведущие предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома";
- —"Росатомфлот";
- —"Московский институт теплотехники";
- —Медиагруппа "Патриот";
- —МЧС ДНР.
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Некоторые физические лица и компании, в том числе в Африке, также попали под санкции из-за "связей с группой "Вагнер".
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.