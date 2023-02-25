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ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2023
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ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России
ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России
Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счету пакет санкций против России. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:19
2023-02-25T22:07
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
евгений примаков
татьяна москалькова
украина
валерий фадеев
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счету пакет санкций против России.Под ограничительные меры попали:Кроме того, ЕС включил в новый пакет санкций медиагруппу "Россия сегодня" и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.Европейские рестрикции затронули около 20 заместителей министров, в том числе из минпромторга и минэкономразвития, а также четырех депутатов Госдумы, среди них в Татьяна Ларионова и Олег Михайлов.В новый ограничительный список также попали:Некоторые физические лица и компании, в том числе в Африке, также попали под санкции из-за "связей с группой "Вагнер".С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, евгений примаков, татьяна москалькова, украина, валерий фадеев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), regnum, миа "россия сегодня", кирилл вышинский
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Евгений Примаков, Татьяна Москалькова, Украина, Валерий Фадеев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), REGNUM, МИА "Россия сегодня", Кирилл Вышинский
20:19 25.02.2023 (обновлено: 22:07 25.02.2023)
 
ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счету пакет санкций против России.
Под ограничительные меры попали:
  • Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова;
  • Глава СПЧ Валерий Фадеев;
  • Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков;
  • Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей;
  • Главный редактор издания REGNUM Марина Ахмедова;
  • Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин;
  • Экс-глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин;
  • Российский врач, общественный деятель Леонид Рошаль;
  • Журналист Александр Коц;
  • Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов;
  • Телеведущий, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов;
  • Заместитель гендиректора НМГ Александр Акопов;
  • Военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;
  • Экс-глава арестованного на Украине завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев;
  • Прокуроры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
  • Сенаторы от ЛНР Ольга Бас и Дарья Лантратова, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона и сенатор от Херсонской области Константин Басюк;
  • Политологи Сергей Кургинян, Виталий Третьяков;
  • Глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Кроме того, ЕС включил в новый пакет санкций медиагруппу "Россия сегодня" и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.
Европейские рестрикции затронули около 20 заместителей министров, в том числе из минпромторга и минэкономразвития, а также четырех депутатов Госдумы, среди них в Татьяна Ларионова и Олег Михайлов.
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В новый ограничительный список также попали:
  • Министерство обороны России;
  • Служба внешней разведки;
  • Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
  • Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк;
  • Фонд национального благосостояния;
  • Общероссийский народный фронт;
  • Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева;
  • Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили —группа ГАЗ";
  • Ведущие предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома";
  • "Росатомфлот";
  • "Московский институт теплотехники";
  • Медиагруппа "Патриот";
  • МЧС ДНР.
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Некоторые физические лица и компании, в том числе в Африке, также попали под санкции из-за "связей с группой "Вагнер".
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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В миреРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕвгений ПримаковТатьяна МоскальковаУкраинаВалерий ФадеевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)REGNUMМИА "Россия сегодня"Кирилл Вышинский
 
 
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