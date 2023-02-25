https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854327940.html

ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России

ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России

Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счету пакет санкций против России. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:19

2023-02-25T20:19

2023-02-25T22:07

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

евгений примаков

татьяна москалькова

украина

валерий фадеев

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счету пакет санкций против России.Под ограничительные меры попали:Кроме того, ЕС включил в новый пакет санкций медиагруппу "Россия сегодня" и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.Европейские рестрикции затронули около 20 заместителей министров, в том числе из минпромторга и минэкономразвития, а также четырех депутатов Госдумы, среди них в Татьяна Ларионова и Олег Михайлов.В новый ограничительный список также попали:Некоторые физические лица и компании, в том числе в Африке, также попали под санкции из-за "связей с группой "Вагнер".С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, евгений примаков, татьяна москалькова, украина, валерий фадеев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), regnum, миа "россия сегодня", кирилл вышинский