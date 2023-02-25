https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854304093.html

В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики

В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики - РИА Новости, 25.02.2023

В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики

Санкции против ядерной энергетики РФ "ни в какой форме" не представлены в десятом пакете антироссийских санкций ЕС, заявил глава администрации премьер-министра... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:25

2023-02-25T17:25

2023-02-25T17:25

санкции в отношении россии

россия

венгрия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e46512161a5c84dd093c75d68c9bba83.jpg

БУДАПЕШТ, 25 фев - РИА Новости. Санкции против ядерной энергетики РФ "ни в какой форме" не представлены в десятом пакете антироссийских санкций ЕС, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Ни в какой форме (не представлены санкции против ядерной энергетики из РФ в десятом пакете - ред.). Если бы были представлены, мы бы наложили вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не допустят введения санкций, которые в какой-либо степени ограничили бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, потому что это повредило бы национальным интересам Венгрии.

https://ria.ru/20230224/psikhoz-1854181365.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, россия, венгрия, евросоюз