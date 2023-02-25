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В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики - РИА Новости, 25.02.2023
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В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики
В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики - РИА Новости, 25.02.2023
В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики
Санкции против ядерной энергетики РФ "ни в какой форме" не представлены в десятом пакете антироссийских санкций ЕС, заявил глава администрации премьер-министра... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:25
2023-02-25T17:25
санкции в отношении россии
россия
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 25 фев - РИА Новости. Санкции против ядерной энергетики РФ "ни в какой форме" не представлены в десятом пакете антироссийских санкций ЕС, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Ни в какой форме (не представлены санкции против ядерной энергетики из РФ в десятом пакете - ред.). Если бы были представлены, мы бы наложили вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не допустят введения санкций, которые в какой-либо степени ограничили бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, потому что это повредило бы национальным интересам Венгрии.
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санкции в отношении россии, россия, венгрия, евросоюз
Санкции в отношении России, Россия, Венгрия, Евросоюз
17:25 25.02.2023
 
В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики

Власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 фев - РИА Новости. Санкции против ядерной энергетики РФ "ни в какой форме" не представлены в десятом пакете антироссийских санкций ЕС, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Ни в какой форме (не представлены санкции против ядерной энергетики из РФ в десятом пакете - ред.). Если бы были представлены, мы бы наложили вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не допустят введения санкций, которые в какой-либо степени ограничили бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, потому что это повредило бы национальным интересам Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы
 
Санкции в отношении РоссииРоссияВенгрияЕвросоюз
 
 
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