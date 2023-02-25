https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854283657.html

ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией

ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией - РИА Новости, 25.02.2023

ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией

ЕС в рамках нового десятого пакета антироссийских санкций обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:20

2023-02-25T15:20

2023-02-25T15:21

специальная военная операция на украине

экономика

евросоюз

еврокомиссия

россия

украина

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС в рамках нового десятого пакета антироссийских санкций обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией, в том числе через третьи страны. "О частных авиарейсах между ЕС и Россией, как прямых, так и через третьи страны, необходимо заранее информировать", - указывается в заявлении Еврокомиссии. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии