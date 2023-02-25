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ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией - РИА Новости, 25.02.2023
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ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией
ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией - РИА Новости, 25.02.2023
ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией
ЕС в рамках нового десятого пакета антироссийских санкций обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:20
2023-02-25T15:21
специальная военная операция на украине
экономика
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС в рамках нового десятого пакета антироссийских санкций обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией, в том числе через третьи страны. "О частных авиарейсах между ЕС и Россией, как прямых, так и через третьи страны, необходимо заранее информировать", - указывается в заявлении Еврокомиссии. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
15:20 25.02.2023 (обновлено: 15:21 25.02.2023)
 
ЕК обязала авиакомпании информировать о частных рейсах между ЕС и Россией

Еврокомиссия обязала авиакомпании информировать о частных полетах между ЕС и Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС в рамках нового десятого пакета антироссийских санкций обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией, в том числе через третьи страны.
"О частных авиарейсах между ЕС и Россией, как прямых, так и через третьи страны, необходимо заранее информировать", - указывается в заявлении Еврокомиссии.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссияРоссияУкраинаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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