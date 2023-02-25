https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278566.html

СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки

СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки - РИА Новости, 25.02.2023

СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки

Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin продолжают проводить операции с дебетовыми картами, которые выпущены попавшими под санкции российскими банками, РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:43

2023-02-25T14:43

2023-02-25T14:43

экономика

технологии

россия

сша

европа

владимир путин

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin продолжают проводить операции с дебетовыми картами, которые выпущены попавшими под санкции российскими банками, в том числе Сбербанком, сообщает Politico.Издание приводит слова гендиректора аналитической компании Inca Digital Адама Заразинского, который заявил, что предоставление покупателям криптовалюты возможности торговать друг с другом с использованием счетов в российских учреждениях является прямым нарушением санкций США и Европы. Huobi и KuCoin отказались от комментариев.Как пишет Politico, сложившаяся ситуация доказывает, что попытки Вашингтона воздействовать на российскую экономику ограничены. Аналитики утверждают, что криптовалютные рынки являются огромной брешью в антироссийских санкциях.В отчете Inca Digital также указывается, что крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютой Binance предлагает россиянам несколько способов конвертации рубля в криптовалюту. Сингапурская биржа ByBit также позволяет пользователям осуществлять данный процесс."Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России из-за введенных санкций. Они утверждали, что блокируют российских пользователей и не позволяют им открывать новые аккаунты, но на самом деле даже не думали прекращать свою деятельность", - указано в отчете.В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276249.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, сша, европа, владимир путин, сбербанк россии