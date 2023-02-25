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СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки - РИА Новости, 25.02.2023
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СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки
СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки - РИА Новости, 25.02.2023
СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки
Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin продолжают проводить операции с дебетовыми картами, которые выпущены попавшими под санкции российскими банками, РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:43
2023-02-25T14:43
экономика
технологии
россия
сша
европа
владимир путин
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin продолжают проводить операции с дебетовыми картами, которые выпущены попавшими под санкции российскими банками, в том числе Сбербанком, сообщает Politico.Издание приводит слова гендиректора аналитической компании Inca Digital Адама Заразинского, который заявил, что предоставление покупателям криптовалюты возможности торговать друг с другом с использованием счетов в российских учреждениях является прямым нарушением санкций США и Европы. Huobi и KuCoin отказались от комментариев.Как пишет Politico, сложившаяся ситуация доказывает, что попытки Вашингтона воздействовать на российскую экономику ограничены. Аналитики утверждают, что криптовалютные рынки являются огромной брешью в антироссийских санкциях.В отчете Inca Digital также указывается, что крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютой Binance предлагает россиянам несколько способов конвертации рубля в криптовалюту. Сингапурская биржа ByBit также позволяет пользователям осуществлять данный процесс."Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России из-за введенных санкций. Они утверждали, что блокируют российских пользователей и не позволяют им открывать новые аккаунты, но на самом деле даже не думали прекращать свою деятельность", - указано в отчете.В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html
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экономика, технологии, россия, сша, европа, владимир путин, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Сбербанк России
14:43 25.02.2023
 
СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки

Politico: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin продолжают проводить операции с дебетовыми картами, которые выпущены попавшими под санкции российскими банками, в том числе Сбербанком, сообщает Politico.
Издание приводит слова гендиректора аналитической компании Inca Digital Адама Заразинского, который заявил, что предоставление покупателям криптовалюты возможности торговать друг с другом с использованием счетов в российских учреждениях является прямым нарушением санкций США и Европы. Huobi и KuCoin отказались от комментариев.
Как пишет Politico, сложившаяся ситуация доказывает, что попытки Вашингтона воздействовать на российскую экономику ограничены. Аналитики утверждают, что криптовалютные рынки являются огромной брешью в антироссийских санкциях.
В отчете Inca Digital также указывается, что крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютой Binance предлагает россиянам несколько способов конвертации рубля в криптовалюту. Сингапурская биржа ByBit также позволяет пользователям осуществлять данный процесс.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 20:14
США признали устойчивость России к санкциям Запада
"Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России из-за введенных санкций. Они утверждали, что блокируют российских пользователей и не позволяют им открывать новые аккаунты, но на самом деле даже не думали прекращать свою деятельность", - указано в отчете.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги государств членов ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 14:30
ЕС ввел санкции против российских банков
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСШАЕвропаВладимир ПутинСбербанк России
 
 
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