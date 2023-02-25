https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278362.html

ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России

ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России

Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:42

2023-02-25T14:42

2023-02-25T14:42

специальная военная операция на украине

экономика

россия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ. "Для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов Совет решил ввести более подробные обязательства по отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень", - сообщается в заявлении совета ЕС, распространенном в субботу. Совет также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Комиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии