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ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России
Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:42
2023-02-25T14:42
2023-02-25T14:42
специальная военная операция на украине
экономика
россия
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ. "Для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов Совет решил ввести более подробные обязательства по отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень", - сообщается в заявлении совета ЕС, распространенном в субботу. Совет также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Комиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России
Совет ЕС ввел обязательства по информированию об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России