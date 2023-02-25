Рейтинг@Mail.ru
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278362.html
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России
Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:42
2023-02-25T14:42
специальная военная операция на украине
экономика
россия
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_9ace0dce846eb616bc5eb7d42ed4e249.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ. "Для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов Совет решил ввести более подробные обязательства по отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень", - сообщается в заявлении совета ЕС, распространенном в субботу. Совет также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Комиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418c53dcddba889205bee0d480fbaa96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
14:42 25.02.2023
 
ЕС обязал информировать об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России

Совет ЕС ввел обязательства по информированию об активах подсанкционных физлиц и ЦБ России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц и Центробанка РФ.
"Для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов Совет решил ввести более подробные обязательства по отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень", - сообщается в заявлении совета ЕС, распространенном в субботу.
Совет также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Комиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России.
Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала