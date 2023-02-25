https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278061.html

ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией

ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией

ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в РФ спецтехники, запчастей и электроники, говорится в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:40

2023-02-25T14:40

2023-02-25T16:13

россия

евросоюз

еврокомиссия

жозеп боррель

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в РФ спецтехники, запчастей и электроники, говорится в распространенном в субботу заявлении Совета ЕС. Десятый пакет санкций ЕС был согласован поздно вечером 24 февраля из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом. "Сегодняшнее решение налагает дальнейшие запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны", - указывается в заявлении. В свою очередь, в Еврокомиссии пояснили, что "дополнительные экспортные санкции вводятся на товары, которые без затруднений могут использоваться для поддержки военных усилий РФ". Речь идет, в частности, о тяжелых грузовых автомобилях, которые ранее не попадали под ограничения, а также на запчасти к ним, полуприцепы, спецтехнику, такую как снегоходы. Среди товаров под санкции попали электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и другое. Также запрещаются к экспорту в Россию конструкции для мостов и зданий башенного типа, погрузчики и краны.Кроме того, под ограничения попадают "важные для российской промышленности" товары, в том числе электротехника, запчасти для оборудования, насосы, оборудование для обработки металлов, а также товары, используемые в авиационной промышленности.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций, которые она оценила в 11,4 миллиарда евро. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно 121 физлицо и организация, включая политиков, силовиков, представителей медиа.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276249.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276698.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель, санкции в отношении россии, экономика