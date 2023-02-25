https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276698.html
Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций
Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций - РИА Новости, 25.02.2023
Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций
Совет ЕС опубликовал в субботу заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в котором сообщил, что под персональные санкции дополнительно попадут 96... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:31
2023-02-25T14:31
2023-02-25T15:09
в мире
россия
евросоюз
москва
жозеп боррель
владимир путин
еврокомиссия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет ЕС опубликовал в субботу заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в котором сообщил, что под персональные санкции дополнительно попадут 96 организаций.Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения."Сегодняшнее решение расширяет список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне, еще на 96 организаций", - указывается в заявлении.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под персональные ограничения попадут дополнительно 121 физлицо и организация.Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более 100 физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276249.html
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256857.html
https://ria.ru/20230225/yaponiya-1854222309.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, москва, жозеп боррель, владимир путин, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет ЕС опубликовал в субботу заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в котором сообщил, что под персональные санкции дополнительно попадут 96 организаций.
Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения.
"Сегодняшнее решение расширяет список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне, еще на 96 организаций", - указывается в заявлении.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель
сообщил, что под персональные ограничения попадут дополнительно 121 физлицо и организация.
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия
и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более 100 физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.