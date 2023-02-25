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Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций - РИА Новости, 25.02.2023
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Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций
Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций - РИА Новости, 25.02.2023
Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций
Совет ЕС опубликовал в субботу заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в котором сообщил, что под персональные санкции дополнительно попадут 96... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:31
2023-02-25T15:09
в мире
россия
евросоюз
москва
жозеп боррель
владимир путин
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет ЕС опубликовал в субботу заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в котором сообщил, что под персональные санкции дополнительно попадут 96 организаций.Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения."Сегодняшнее решение расширяет список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне, еще на 96 организаций", - указывается в заявлении.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под персональные ограничения попадут дополнительно 121 физлицо и организация.Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более 100 физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276249.html
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в мире, россия, евросоюз, москва, жозеп боррель, владимир путин, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
14:31 25.02.2023 (обновлено: 15:09 25.02.2023)
 
Новые санкции ЕС против России затронут 96 организаций

Десятый пакет санкций ЕС против России затронет 96 организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет ЕС опубликовал в субботу заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в котором сообщил, что под персональные санкции дополнительно попадут 96 организаций.
Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения.
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ЕС ввел санкции против российских банков
"Сегодняшнее решение расширяет список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне, еще на 96 организаций", - указывается в заявлении.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под персональные ограничения попадут дополнительно 121 физлицо и организация.
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.
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Сенатор назвал новые санкции Канады свидетельством бессильной ярости
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более 100 физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 03:03
Япония введет новые санкции против России
 
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