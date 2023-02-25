14:30 25.02.2023 (обновлено: 17:26 25.02.2023)
ЕС ввел санкции против российских банков
Совет ЕС заявил о введении санкций против трех банков из России
Флаги государств членов ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, следует из заявления, опубликованного в субботу.
В документе не указывается, о каких именно банках идет речь.
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"Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - сообщается в заявлении Совета ЕС.
Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее, после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Как сообщалось ранее, под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.