https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854276249.html

ЕС ввел санкции против российских банков

ЕС ввел санкции против российских банков - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС ввел санкции против российских банков

Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, следует из заявления, опубликованного в субботу. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:30

2023-02-25T14:30

2023-02-25T17:26

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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альфа-банк

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, следует из заявления, опубликованного в субботу.В документе не указывается, о каких именно банках идет речь."Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - сообщается в заявлении Совета ЕС.Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее, после публикации в официальном журнале Евросоюза.Как сообщалось ранее, под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html

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евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, россия, москва, владимир путин, альфа-банк, росбанк