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ЕС ввел санкции против российских банков - РИА Новости, 25.02.2023
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ЕС ввел санкции против российских банков
ЕС ввел санкции против российских банков - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС ввел санкции против российских банков
Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, следует из заявления, опубликованного в субботу. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:30
2023-02-25T17:26
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
россия
москва
владимир путин
альфа-банк
росбанк
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, следует из заявления, опубликованного в субботу.В документе не указывается, о каких именно банках идет речь."Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - сообщается в заявлении Совета ЕС.Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее, после публикации в официальном журнале Евросоюза.Как сообщалось ранее, под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html
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евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, россия, москва, владимир путин, альфа-банк, росбанк
Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России, Россия, Москва, Владимир Путин, Альфа-банк, Росбанк
14:30 25.02.2023 (обновлено: 17:26 25.02.2023)
 
ЕС ввел санкции против российских банков

Совет ЕС заявил о введении санкций против трех банков из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги государств членов ЕС
Флаги государств членов ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств членов ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, следует из заявления, опубликованного в субботу.
В документе не указывается, о каких именно банках идет речь.
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США признали устойчивость России к санкциям Запада
"Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - сообщается в заявлении Совета ЕС.
Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее, после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Как сообщалось ранее, под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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