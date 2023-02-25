https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854272025.html

Евросоюз добавил в санкционный список семь иранских компаний

Евросоюз добавил в санкционный список семь иранских компаний - РИА Новости, 25.02.2023

Евросоюз добавил в санкционный список семь иранских компаний

Совет Евросоюза добавил семь иранских компаний в санкционный список, обвинив их в поставках товаров двойного назначения в Россию, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:12

2023-02-25T14:12

2023-02-25T14:24

евросоюз

украина

иран

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза добавил семь иранских компаний в санкционный список, обвинив их в поставках товаров двойного назначения в Россию, говорится в заявлении Совета ЕС.Списки персональных санкций еще не опубликованы, они станут известны позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза."В этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры", - указывается в документе.По данным СМИ, под ограничения ЕС, в частности, могут попасть компании Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industries и Shahed Aviation Industries.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20230216/prizyv-1852371469.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, украина, иран, санкции, в мире