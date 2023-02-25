https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854271429.html
Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic
Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic - РИА Новости, 25.02.2023
Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic
Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:07
2023-02-25T14:07
2023-02-25T14:28
евросоюз
sputnik arabic
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет инициировал процесс приостановления лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic", - говорится в заявлении.Отмечается, что такая мера принята якобы "в целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов".В пресс-релизе также утверждается, что RT Arabic и Sputnik Arabic, якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают агрессию России и подрывают поддержку Украины".
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854273804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, sputnik arabic, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, Sputnik Arabic, Россия, Санкции в отношении России
14:07 25.02.2023 (обновлено: 14:28 25.02.2023)
Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic
Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic и Sputnik Arabic
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости.
Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении
Совета ЕС.
"Совет инициировал процесс приостановления лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic", - говорится в заявлении.
Отмечается, что такая мера принята якобы "в целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов".
В пресс-релизе также утверждается, что RT Arabic и Sputnik Arabic, якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают агрессию России и подрывают поддержку Украины".