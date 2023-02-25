https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854271429.html

Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic

Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic - РИА Новости, 25.02.2023

Новые санкции ЕС против России включают запрет трансляции RT Arabic

Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:07

2023-02-25T14:07

2023-02-25T14:28

евросоюз

sputnik arabic

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России предусматривают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет инициировал процесс приостановления лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic", - говорится в заявлении.Отмечается, что такая мера принята якобы "в целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов".В пресс-релизе также утверждается, что RT Arabic и Sputnik Arabic, якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают агрессию России и подрывают поддержку Украины".

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854273804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, sputnik arabic, россия, санкции в отношении россии