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Банк "Приморье" предупредил о блокировках операций по Union Pay - РИА Новости, 25.02.2023
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Банк "Приморье" предупредил о блокировках операций по Union Pay
Банк "Приморье" предупредил о блокировках операций по Union Pay - РИА Новости, 25.02.2023
Банк "Приморье" предупредил о блокировках операций по Union Pay
Попавший под санкции банк "Приморье" предупредил клиентов о возможных блокировках операций по картам Union Pay за границей. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:25
2023-02-25T12:52
россия
сша
экономика
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Попавший под санкции банк "Приморье" предупредил клиентов о возможных блокировках операций по картам Union Pay за границей. "В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время", — говорится в Telegram-канале кредитной организации. В России карты продолжат работать, добавили в банке.Там отметили, что все российские подразделения, банкоматы и приложения работают в штатном режиме. Сейчас в банке изучают детали санкций и их возможное влияние на валютные операции.Накануне Минфин США в очередной раз расширил антироссийские санкции, включив в списки 11 банков, в том числе и "Приморье". Ограничения начнут действовать с 25 мая.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз ввел эмбарго на уголь и нефть и сейчас обсуждает уже десятый пакет рестрикций.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230225/yaponiya-1854222309.html
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россия, сша, экономика, санкции в отношении россии
Россия, США, Экономика, Санкции в отношении России
12:25 25.02.2023 (обновлено: 12:52 25.02.2023)
 
Банк "Приморье" предупредил о блокировках операций по Union Pay

Попавший под санкции банк "Приморье" рекомендует клиентам снять деньги с карт Union Pay

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкНаличные деньги и банкомат
Наличные деньги и банкомат - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Попавший под санкции банк "Приморье" предупредил клиентов о возможных блокировках операций по картам Union Pay за границей.
"В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время", — говорится в Telegram-канале кредитной организации.
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В России карты продолжат работать, добавили в банке.
Там отметили, что все российские подразделения, банкоматы и приложения работают в штатном режиме. Сейчас в банке изучают детали санкций и их возможное влияние на валютные операции.
Накануне Минфин США в очередной раз расширил антироссийские санкции, включив в списки 11 банков, в том числе и "Приморье". Ограничения начнут действовать с 25 мая.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз ввел эмбарго на уголь и нефть и сейчас обсуждает уже десятый пакет рестрикций.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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