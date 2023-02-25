https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256602.html

Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России

Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.02.2023

Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении более чем ста физических и юридических лиц, заявил в Twitter министр... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:16

2023-02-25T12:16

2023-02-25T13:12

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

нидерланды

санкции

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении более чем ста физических и юридических лиц, заявил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.Министр добавил, что по инициативе Нидерландов в список включили "ответственных за депортацию украинских детей". Кроме того, под ограничения попадут производители оружия, а также те, кто помогал России уклоняться от санкций.Накануне стало известно, что страны ЕС после нескольких дней обсуждений одобрили десятый пакет санкций против России. Он включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, меры против "российской дезинформации", а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которых Евросоюз обвиняет в "распространении пропаганды" или "доставке дронов".С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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нидерланды

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, нидерланды, санкции, санкции в отношении россии, экономика