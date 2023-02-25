12:16 25.02.2023 (обновлено: 13:12 25.02.2023)
Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России
МИД Нидерландов: новые санкции ЕС касаются 121 физического и юридического лица из России
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении более чем ста физических и юридических лиц, заявил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
"Мы приветствуем десятый пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение в список 121 юридического и физического лица", — написал он.
Министр добавил, что по инициативе Нидерландов в список включили "ответственных за депортацию украинских детей". Кроме того, под ограничения попадут производители оружия, а также те, кто помогал России уклоняться от санкций.
Накануне стало известно, что страны ЕС после нескольких дней обсуждений одобрили десятый пакет санкций против России. Он включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, меры против "российской дезинформации", а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которых Евросоюз обвиняет в "распространении пропаганды" или "доставке дронов".
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.