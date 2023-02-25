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Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256602.html
Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России
Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.02.2023
Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении более чем ста физических и юридических лиц, заявил в Twitter министр... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:16
2023-02-25T13:12
специальная военная операция на украине
россия
евросоюз
нидерланды
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении более чем ста физических и юридических лиц, заявил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.Министр добавил, что по инициативе Нидерландов в список включили "ответственных за депортацию украинских детей". Кроме того, под ограничения попадут производители оружия, а также те, кто помогал России уклоняться от санкций.Накануне стало известно, что страны ЕС после нескольких дней обсуждений одобрили десятый пакет санкций против России. Он включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, меры против "российской дезинформации", а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которых Евросоюз обвиняет в "распространении пропаганды" или "доставке дронов".С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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россия, евросоюз, нидерланды, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, Нидерланды, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
12:16 25.02.2023 (обновлено: 13:12 25.02.2023)
 
Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России

МИД Нидерландов: новые санкции ЕС касаются 121 физического и юридического лица из России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения в отношении более чем ста физических и юридических лиц, заявил в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
"Мы приветствуем десятый пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение в список 121 юридического и физического лица", — написал он.
Министр добавил, что по инициативе Нидерландов в список включили "ответственных за депортацию украинских детей". Кроме того, под ограничения попадут производители оружия, а также те, кто помогал России уклоняться от санкций.
Накануне стало известно, что страны ЕС после нескольких дней обсуждений одобрили десятый пакет санкций против России. Он включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, меры против "российской дезинформации", а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которых Евросоюз обвиняет в "распространении пропаганды" или "доставке дронов".
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвросоюзНидерландыСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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