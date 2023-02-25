https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854232207.html

Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает

Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает - РИА Новости, 25.02.2023

Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что США долго раскачивались, не замечая его работу на благо Отечества, а теперь, когда против него введены санкции, все... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:41

2023-02-25T08:41

2023-02-25T08:41

специальная военная операция на украине

экономика

сша

россия

алексей цыденов

государственный департамент сша

санкции

санкции в отношении россии

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УЛАН-УДЭ, 25 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что США долго раскачивались, не замечая его работу на благо Отечества, а теперь, когда против него введены санкции, все встало на свои места. Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая и Цыденова. "Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. Ранее глава Бурятии в интервью РИА Новости заявлял, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, алексей цыденов, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции