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Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает - РИА Новости, 25.02.2023
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Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает
Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает - РИА Новости, 25.02.2023
Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что США долго раскачивались, не замечая его работу на благо Отечества, а теперь, когда против него введены санкции, все... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:41
2023-02-25T08:41
специальная военная операция на украине
экономика
сша
россия
алексей цыденов
государственный департамент сша
санкции
санкции в отношении россии
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УЛАН-УДЭ, 25 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что США долго раскачивались, не замечая его работу на благо Отечества, а теперь, когда против него введены санкции, все встало на свои места. Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая и Цыденова. "Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. Ранее глава Бурятии в интервью РИА Новости заявлял, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине.
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экономика, сша, россия, алексей цыденов, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, США, Россия, Алексей Цыденов, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
08:41 25.02.2023
 
Глава Бурятии в ответ на введение санкций США заявил, что не зря работает

Глава Бурятии Цыденов: после введения санкций США стало понятно, что не зря работаю

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 25 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что США долго раскачивались, не замечая его работу на благо Отечества, а теперь, когда против него введены санкции, все встало на свои места.
Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая и Цыденова.
"Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
Ранее глава Бурятии в интервью РИА Новости заявлял, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаСШАРоссияАлексей ЦыденовГосударственный департамент СШАСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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