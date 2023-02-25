https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854231967.html
Саратовский губернатор отреагировал на введенные против него санкции США
Саратовский губернатор отреагировал на введенные против него санкции США - РИА Новости, 25.02.2023
Саратовский губернатор отреагировал на введенные против него санкции США
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал свое включение в санкционный список США абсолютно бесполезной мерой, отметив, что его семья не имеет... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:34
2023-02-25T08:34
2023-02-25T08:34
специальная военная операция на украине
экономика
роман бусаргин
государственный департамент сша
сша
россия
саратовская область
санкции
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал свое включение в санкционный список США абсолютно бесполезной мерой, отметив, что его семья не имеет имущества за рубежом. Госдепартамент США в пятницу сообщил, что страна вводит санкции в отношении девяти министров РФ и свыше 40 российских губернаторов, включая Бусаргина. "Со стороны западных стран подобная деятельность в мой адрес не впервые. Все эти санкции и прочие меры абсолютно бесполезны. Имущества за рубежом ни у меня, ни у родных нет. Будем считать, что так в Госдепе США оценили поддержку наших бойцов со стороны российских губернаторов. Мы всегда были и будем на стороне России и ее народа. Пусть на Западе об этом не забывают", - процитировала РИА Новости слова Бусаргина начальник пресс-службы главы региона Диана Бурлаченко. В прошлом году Бусаргина включили в санкционные списки Канада и Великобритания. Тогда он также заявлял, что относится к включению в санкционные списки нейтрально, поскольку не имеет связей с Западом, родился, живет и работает в Саратове, и только в России видит свое будущее и будущее своих детей.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
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Саратовский губернатор отреагировал на введенные против него санкции США
Саратовский губернатор Бусаргин назвал санкции США против него абсолютно бесполезными