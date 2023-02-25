https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854231261.html
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США - РИА Новости, 25.02.2023
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:28
2023-02-25T08:28
2023-02-25T08:28
специальная военная операция на украине
экономика
кировская область
александр соколов
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов. "Американцы опубликовали список настоящих патриотов России. Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины", - написал Соколов в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе Александр Соколов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США
Кировский губернатор Соколов назвал попавших под санкции США россиян настоящими патриотами