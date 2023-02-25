Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854231261.html
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США - РИА Новости, 25.02.2023
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:28
2023-02-25T08:28
специальная военная операция на украине
экономика
кировская область
александр соколов
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:213:2922:1857_1920x0_80_0_0_4f939d240826d680f3e6a0947583fe36.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов. "Американцы опубликовали список настоящих патриотов России. Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины", - написал Соколов в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе Александр Соколов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
кировская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec43505b610d6dc1650696659dc334d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, кировская область, александр соколов, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Кировская область, Александр Соколов, Россия, США, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
08:28 25.02.2023
 
Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США

Кировский губернатор Соколов назвал попавших под санкции США россиян настоящими патриотами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов.
"Американцы опубликовали список настоящих патриотов России. Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины", - написал Соколов в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе Александр Соколов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаКировская областьАлександр СоколовРоссияСШАСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала