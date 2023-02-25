https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854231261.html

Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США

Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США - РИА Новости, 25.02.2023

Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:28

2023-02-25T08:28

2023-02-25T08:28

специальная военная операция на украине

экономика

кировская область

александр соколов

россия

сша

санкции

санкции в отношении россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что гордится своим включением в список попавших под американские санкции глав российских регионов. "Американцы опубликовали список настоящих патриотов России. Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины", - написал Соколов в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе Александр Соколов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Ольга Фомченкова

экономика, кировская область, александр соколов, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции