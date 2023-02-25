https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854231008.html

Глава Республики Алтай равнодушно отнесся к санкциям со стороны США

Глава Республики Алтай равнодушно отнесся к санкциям со стороны США - РИА Новости, 25.02.2023

Глава Республики Алтай равнодушно отнесся к санкциям со стороны США

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин признался, что равнодушно отнесся к введенным против него санкциям США, он отметил, что со Штатами его ничего не... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:24

2023-02-25T08:24

2023-02-25T08:24

республика алтай

горно-алтайск

олег хорохордин

государственный департамент сша

сша

санкции в отношении россии

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БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин признался, что равнодушно отнесся к введенным против него санкциям США, он отметил, что со Штатами его ничего не связывает. "Узнал о новом санкционном списке Госдепа, в который включили меня и многих моих коллег. Отношусь к этому спокойно, если не сказать равнодушно. С США, как и с другими странами коллективного Запада, меня ничего не связывает – никаких иностранных активов не имею, живу в Горно-Алтайске, мои дети живут и работают в России", - отметил Хорохордин. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе Олег Хорохордин. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих. "Если на другом континенте думают, что их санкции остановят нас, остановят нашу поддержку и помощь бойцам на передовой, то они ошибаются. Сегодня Россия сильна как никогда, и мы обязательно победим! А санкции – лишь очередное подтверждение того, что мы все делаем правильно", - подчеркнул глава Республики Алтай.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230864.html

республика алтай

горно-алтайск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика алтай, горно-алтайск, олег хорохордин, государственный департамент сша, сша, санкции в отношении россии