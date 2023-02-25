https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230864.html

Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США

Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США - РИА Новости, 25.02.2023

Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США

Глава Удмуртии Александр Бречалов, против которого США ввела санкции, заявил, что это случилось "наконец-то" спустя год с начала спецоперации. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:23

2023-02-25T08:23

2023-02-25T08:23

специальная военная операция на украине

сша

александр бречалов

санкции

экономика

удмуртская республика (удмуртия)

реакция на санкции

санкции в отношении россии

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УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, против которого США ввела санкции, заявил, что это случилось "наконец-то" спустя год с начала спецоперации. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе руководитель Удмуртии Александр Бречалов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих. "Нет, всё-таки молодцы американцы, знают когда приятное сделать! Год с начала СВО, и вот, наконец-то! А то уж я подумал, что на меня какие-то надежды питают наши "партнёры", - написал Бречалов в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

сша

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

сша, александр бречалов, санкции, экономика, удмуртская республика (удмуртия), реакция на санкции, санкции в отношении россии