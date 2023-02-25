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Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США
Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США - РИА Новости, 25.02.2023
Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США
Глава Удмуртии Александр Бречалов, против которого США ввела санкции, заявил, что это случилось "наконец-то" спустя год с начала спецоперации. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:23
2023-02-25T08:23
специальная военная операция на украине
сша
александр бречалов
санкции
экономика
удмуртская республика (удмуртия)
реакция на санкции
санкции в отношении россии
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, против которого США ввела санкции, заявил, что это случилось "наконец-то" спустя год с начала спецоперации. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе руководитель Удмуртии Александр Бречалов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих. "Нет, всё-таки молодцы американцы, знают когда приятное сделать! Год с начала СВО, и вот, наконец-то! А то уж я подумал, что на меня какие-то надежды питают наши "партнёры", - написал Бречалов в своём телеграм-канале.
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сша, александр бречалов, санкции, экономика, удмуртская республика (удмуртия), реакция на санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, США, Александр Бречалов, Санкции, Экономика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Реакция на санкции, Санкции в отношении России
08:23 25.02.2023
 
Глава Удмуртии обрадовался введению против него санкций США

Глава Удмуртии Бречалов ждал год момент, когда США введут санкции против него

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, против которого США ввела санкции, заявил, что это случилось "наконец-то" спустя год с начала спецоперации.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе руководитель Удмуртии Александр Бречалов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих.
"Нет, всё-таки молодцы американцы, знают когда приятное сделать! Год с начала СВО, и вот, наконец-то! А то уж я подумал, что на меня какие-то надежды питают наши "партнёры", - написал Бречалов в своём телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСШААлександр БречаловСанкцииЭкономикаУдмуртская Республика (Удмуртия)Реакция на санкцииСанкции в отношении России
 
 
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