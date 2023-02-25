https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230686.html
Глава Хакасии прокомментировал введенные против него санкции США
Глава Хакасии прокомментировал введенные против него санкции США - РИА Новости, 25.02.2023
Глава Хакасии прокомментировал введенные против него санкции США
Объявленные США санкции против глав российских регионов - это не только жест отчаяния госдепа, но и оценка правильной работы губернаторов в интересах жителей... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:19
2023-02-25T08:19
2023-02-25T08:23
специальная военная операция на украине
сша
россия
валентин коновалов
республика хакасия
санкции
реакция на санкции
санкции в отношении россии
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Объявленные США санкции против глав российских регионов - это не только жест отчаяния госдепа, но и оценка правильной работы губернаторов в интересах жителей России, сообщил у себя в Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 глав российских регионов, в их числе Валентин Коновалов. Также под ограничения попали 9 министров и 1219 российских военнослужащих. "Введение этих санкций не просто жест отчаяния. Этот жест подтверждает, что мы работаем правильно и честно, в интересах большинства трудящихся нашей родины. Очевидно, что Соединённые Штаты, которые на протяжении последнего столетия стравливают друг с другом народы планеты в угоду корыстным интересам американских капиталистов, а сегодня делают всё возможное для возрождения идеологии Бандеры и Шухевича, такая позиция не устраивает", - заявил глава Хакасии. Он отметил, что "империалисты Запада во главе с США обязательно понесут наказание за все свои преступления против человечества".
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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08:19 25.02.2023 (обновлено: 08:23 25.02.2023)
Глава Хакасии прокомментировал введенные против него санкции США
Глава Хакасии Коновалов назвал введенные против него санкции США жестом отчаяния