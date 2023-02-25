https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854217421.html

Польша выдвинула условия перед принятием десятого пакета санкций

Польша выдвинула условия перед принятием десятого пакета санкций - РИА Новости, 25.02.2023

Польша выдвинула условия перед принятием десятого пакета санкций

Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций против России, поставив ряд условий, сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T00:56

2023-02-25T00:56

2023-02-25T01:32

россия

белоруссия

польша

еврокомиссия

евросоюз

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 25 фев — РИА Новости. Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций против России, поставив ряд условий, сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, первым условием является рассмотрение Еврокомиссией в контексте санкционного режима вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию. Второй – немедленное начало работы над пакетом санкций против Белоруссии. "Мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник", — отметил он. В-третьих, Польша требует немедленно начать работать над санкциями в атомной сфере. "Речь идет и о топливе, и о санкциях в отношении "Росатома" и руководства компании", — отметил он. Четвертое требование - санкции в отношении российских алмазов. Пятый пункт – создание Еврокомиссией механизма, осуществляющего мониторинг и подготавливающего ежеквартальный отчет по диверсификации импорта из РФ синтетического каучука странами ЕС. Шестое условие — начало работы Еврокомиссией над введением санкций против российских "пропагандистов". "Сегодня Польша представила Еврокомиссии более 150 имен. Мы договорились с Еврокомиссией об очень сжатых сроках включения этих лиц в санкционные списки", — отметил он. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230225/kanada-1854216893.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, польша, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, экономика