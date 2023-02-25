https://ria.ru/20230225/rossiya-1854293990.html

Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России

Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России - РИА Новости, 25.02.2023

Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России

Привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией российско-украинского конфликта вплоть до ядерной катастрофы,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:22

2023-02-25T16:22

2023-02-25T17:49

украина

россия

дэвид петреус

бен ходжес

нато

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией российско-украинского конфликта вплоть до ядерной катастрофы, пишет подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для 19fortyfive."Если наши политики прислушаются к советам этих бывших высокопоставленных лиц, Америка, потрясенная поражением Украины, может оказаться в состоянии войны с Россией, или, что еще хуже, развернуть ядерную войну", — отметил он.По мнению Дэвиса, военные, когда-то занимавшие высокие должности, в нынешних условиях не могут грамотно оценить риски.Он привел несколько примеров "катастрофически неверных" прогнозов. Так, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина "вернет себе захваченные территории и даже, возможно, Крым и Донбасс". Генерал Марк Кларк, американский военачальник времен Второй мировой и Корейской войн, называл захват Крыма "конкретной, понятной и достижимой военной целью". В свою очередь, генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что "войска Зеленского освободят Крым к концу лета".Американская военная элита, отмечает автор статьи, упускает из вида множество фактов, которые ставят под сомнение победу киевских властей. В частности, он обратил внимание, что обещанные НАТО оружие и техника будут прибывать на Украину не сразу, а по частям в течение нескольких лет. Кроме того, размер западной поддержки на словах зачастую оказывается значительнее, чем на деле, добавил Дэвис.Большинство американских отставных генералов, считает подполковник, убеждены, что имеют дело с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи или Башаром Асадом, ни один из которых не мог и не может причинить какой-либо значительный вред США или НАТО. "Владимир Путин, независимо от того, как сильно его могут ненавидеть на Западе, не относится к этой категории уже в силу того, что является лидером ядерной державы", — подытожил военный.Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

https://ria.ru/20230225/ssha-1854282943.html

https://ria.ru/20230216/peregovory-1852349910.html

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украина, россия, дэвид петреус, бен ходжес, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире, саддам хусейн