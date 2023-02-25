Рейтинг@Mail.ru
Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/rossiya-1854293990.html
Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России
Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России - РИА Новости, 25.02.2023
Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России
Привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией российско-украинского конфликта вплоть до ядерной катастрофы,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:22
2023-02-25T17:49
украина
россия
дэвид петреус
бен ходжес
нато
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:120:2975:1793_1920x0_80_0_0_b5eb483161410c5194e6dd3eab63a461.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией российско-украинского конфликта вплоть до ядерной катастрофы, пишет подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для 19fortyfive."Если наши политики прислушаются к советам этих бывших высокопоставленных лиц, Америка, потрясенная поражением Украины, может оказаться в состоянии войны с Россией, или, что еще хуже, развернуть ядерную войну", — отметил он.По мнению Дэвиса, военные, когда-то занимавшие высокие должности, в нынешних условиях не могут грамотно оценить риски.Он привел несколько примеров "катастрофически неверных" прогнозов. Так, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина "вернет себе захваченные территории и даже, возможно, Крым и Донбасс". Генерал Марк Кларк, американский военачальник времен Второй мировой и Корейской войн, называл захват Крыма "конкретной, понятной и достижимой военной целью". В свою очередь, генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что "войска Зеленского освободят Крым к концу лета".Американская военная элита, отмечает автор статьи, упускает из вида множество фактов, которые ставят под сомнение победу киевских властей. В частности, он обратил внимание, что обещанные НАТО оружие и техника будут прибывать на Украину не сразу, а по частям в течение нескольких лет. Кроме того, размер западной поддержки на словах зачастую оказывается значительнее, чем на деле, добавил Дэвис.Большинство американских отставных генералов, считает подполковник, убеждены, что имеют дело с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи или Башаром Асадом, ни один из которых не мог и не может причинить какой-либо значительный вред США или НАТО. "Владимир Путин, независимо от того, как сильно его могут ненавидеть на Западе, не относится к этой категории уже в силу того, что является лидером ядерной державы", — подытожил военный.Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
https://ria.ru/20230225/ssha-1854282943.html
https://ria.ru/20230216/peregovory-1852349910.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60d580458b9d8ee0b155e466e5ecb8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дэвид петреус, бен ходжес, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире, саддам хусейн
Украина, Россия, Дэвид Петреус, Бен Ходжес, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Специальная военная операция на Украине, Саддам Хусейн
16:22 25.02.2023 (обновлено: 17:49 25.02.2023)
 
Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России

Подполковник Дэвис: привычка США слушать генералов в отставке грозит войной с Россией

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой области
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией российско-украинского конфликта вплоть до ядерной катастрофы, пишет подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для 19fortyfive.
"Если наши политики прислушаются к советам этих бывших высокопоставленных лиц, Америка, потрясенная поражением Украины, может оказаться в состоянии войны с Россией, или, что еще хуже, развернуть ядерную войну", — отметил он.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 17:27
Россия услышала Путина. Запад тоже
По мнению Дэвиса, военные, когда-то занимавшие высокие должности, в нынешних условиях не могут грамотно оценить риски.
Он привел несколько примеров "катастрофически неверных" прогнозов. Так, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина "вернет себе захваченные территории и даже, возможно, Крым и Донбасс". Генерал Марк Кларк, американский военачальник времен Второй мировой и Корейской войн, называл захват Крыма "конкретной, понятной и достижимой военной целью". В свою очередь, генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что "войска Зеленского освободят Крым к концу лета".
Американская военная элита, отмечает автор статьи, упускает из вида множество фактов, которые ставят под сомнение победу киевских властей. В частности, он обратил внимание, что обещанные НАТО оружие и техника будут прибывать на Украину не сразу, а по частям в течение нескольких лет. Кроме того, размер западной поддержки на словах зачастую оказывается значительнее, чем на деле, добавил Дэвис.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 15:16
Американский журналист одним фактом разоблачил стратегию США
Большинство американских отставных генералов, считает подполковник, убеждены, что имеют дело с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи или Башаром Асадом, ни один из которых не мог и не может причинить какой-либо значительный вред США или НАТО.
"Владимир Путин, независимо от того, как сильно его могут ненавидеть на Западе, не относится к этой категории уже в силу того, что является лидером ядерной державы", — подытожил военный.
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 11:19
Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДэвид ПетреусБен ХоджесНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреСаддам Хусейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала