Офицер раскритиковал американских генералов за опасное заблуждение о России

16:22 25.02.2023 (обновлено: 17:49 25.02.2023)
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Подполковник Дэвис: привычка США слушать генералов в отставке грозит войной с Россией
Танк Т-72 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Привычка американских политиков прислушиваться к мнению генералов в отставке грозит эскалацией российско-украинского конфликта вплоть до ядерной катастрофы, пишет подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для 19fortyfive.
"Если наши политики прислушаются к советам этих бывших высокопоставленных лиц, Америка, потрясенная поражением Украины, может оказаться в состоянии войны с Россией, или, что еще хуже, развернуть ядерную войну", — отметил он.
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По мнению Дэвиса, военные, когда-то занимавшие высокие должности, в нынешних условиях не могут грамотно оценить риски.
Он привел несколько примеров "катастрофически неверных" прогнозов. Так, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что Украина "вернет себе захваченные территории и даже, возможно, Крым и Донбасс". Генерал Марк Кларк, американский военачальник времен Второй мировой и Корейской войн, называл захват Крыма "конкретной, понятной и достижимой военной целью". В свою очередь, генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что "войска Зеленского освободят Крым к концу лета".
Американская военная элита, отмечает автор статьи, упускает из вида множество фактов, которые ставят под сомнение победу киевских властей. В частности, он обратил внимание, что обещанные НАТО оружие и техника будут прибывать на Украину не сразу, а по частям в течение нескольких лет. Кроме того, размер западной поддержки на словах зачастую оказывается значительнее, чем на деле, добавил Дэвис.
Большинство американских отставных генералов, считает подполковник, убеждены, что имеют дело с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи или Башаром Асадом, ни один из которых не мог и не может причинить какой-либо значительный вред США или НАТО.
"Владимир Путин, независимо от того, как сильно его могут ненавидеть на Западе, не относится к этой категории уже в силу того, что является лидером ядерной державы", — подытожил военный.
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.