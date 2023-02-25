https://ria.ru/20230225/rossiya-1854245113.html

Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев

Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 25.02.2023

Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев

Полсотни стран сегодня пытаются стереть Россию с лица земли, но несмотря на то, что ей противостоит практически целая империя врагов, она сильнее их - теперь... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:13

2023-02-25T11:13

2023-02-25T11:13

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полсотни стран сегодня пытаются стереть Россию с лица земли, но несмотря на то, что ей противостоит практически целая империя врагов, она сильнее их - теперь это очевидно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно", - написал Медведев в своей статье в журнале "Национальная оборона". Он отметил, что пресловутый "западный мир" – это лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты, и это "богатое, пресыщенное, но – меньшинство". По его словам, прошедший год сплотил россиян "в борьбе с общим врагом" и "окончательно избавил от иллюзий относительно "демократического" Запада, чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы". Он также назвал символическим совпадение исторических дат: начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года и контрнаступления Красной армии зимой 1941-1942‬ года после разгрома фашистских войск под Москвой. Медведев призвал сохранить "дух гражданского единения", который сейчас есть в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам. По его мнению, надо перейти к нормальной жизни, ориентированной на созидание, и обеспечить стабильность и процветание новым регионам в составе России.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий медведев