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Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/rossiya-1854245113.html
Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев
Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 25.02.2023
Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев
Полсотни стран сегодня пытаются стереть Россию с лица земли, но несмотря на то, что ей противостоит практически целая империя врагов, она сильнее их - теперь... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:13
2023-02-25T11:13
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полсотни стран сегодня пытаются стереть Россию с лица земли, но несмотря на то, что ей противостоит практически целая империя врагов, она сильнее их - теперь это очевидно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно", - написал Медведев в своей статье в журнале "Национальная оборона". Он отметил, что пресловутый "западный мир" – это лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты, и это "богатое, пресыщенное, но – меньшинство". По его словам, прошедший год сплотил россиян "в борьбе с общим врагом" и "окончательно избавил от иллюзий относительно "демократического" Запада, чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы". Он также назвал символическим совпадение исторических дат: начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года и контрнаступления Красной армии зимой 1941-1942‬ года после разгрома фашистских войск под Москвой. Медведев призвал сохранить "дух гражданского единения", который сейчас есть в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам. По его мнению, надо перейти к нормальной жизни, ориентированной на созидание, и обеспечить стабильность и процветание новым регионам в составе России.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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россия, сша, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Медведев
11:13 25.02.2023
 
Полсотни стран пытаются задушить Россию, заявил Медведев

Медведев: России противостоят полсотни стран, которые хотят ее задушить, но она сильнее

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полсотни стран сегодня пытаются стереть Россию с лица земли, но несмотря на то, что ей противостоит практически целая империя врагов, она сильнее их - теперь это очевидно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно", - написал Медведев в своей статье в журнале "Национальная оборона".
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Он отметил, что пресловутый "западный мир" – это лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты, и это "богатое, пресыщенное, но – меньшинство".
По его словам, прошедший год сплотил россиян "в борьбе с общим врагом" и "окончательно избавил от иллюзий относительно "демократического" Запада, чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы".
"Но главное – за этот год мы обрели твердую уверенность в собственных силах. В том, что мы победим", - отметил Медведев.
Он также назвал символическим совпадение исторических дат: начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года и контрнаступления Красной армии зимой 1941-1942‬ года после разгрома фашистских войск под Москвой.
Медведев призвал сохранить "дух гражданского единения", который сейчас есть в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам. По его мнению, надо перейти к нормальной жизни, ориентированной на созидание, и обеспечить стабильность и процветание новым регионам в составе России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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