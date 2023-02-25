https://ria.ru/20230225/rossiya-1854245009.html
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить
Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:13
2023-02-25T11:13
2023-02-25T11:13
дмитрий медведев
россия
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас никаких "шефов" нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать – бесполезно. Мы свободны в своих действиях, осознаем свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек", - написал он в статье в журнале "Национальная оборона".
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854244175.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить
Зампред Совбеза Медведев назвал Россию абсолютно самодостаточной страной