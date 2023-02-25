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Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить - РИА Новости, 25.02.2023
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Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить
Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:13
2023-02-25T11:13
дмитрий медведев
россия
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас никаких "шефов" нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать – бесполезно. Мы свободны в своих действиях, осознаем свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек", - написал он в статье в журнале "Национальная оборона".
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
11:13 25.02.2023
 
Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить

Зампред Совбеза Медведев назвал Россию абсолютно самодостаточной страной

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБолельщики сборной России
Болельщики сборной России - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Болельщики сборной России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас никаких "шефов" нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать – бесполезно. Мы свободны в своих действиях, осознаем свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек", - написал он в статье в журнале "Национальная оборона".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
11:08Специальная военная операция на Украине
Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль
 
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