https://ria.ru/20230225/rossiya-1854245009.html

Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить

Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить - РИА Новости, 25.02.2023

Медведев заявил, что на Россию бессмысленно давить

Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:13

2023-02-25T11:13

2023-02-25T11:13

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия – самодостаточная страна, у нее нет "шефов", давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас никаких "шефов" нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать – бесполезно. Мы свободны в своих действиях, осознаем свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек", - написал он в статье в журнале "Национальная оборона".

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854244175.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, россия, в мире