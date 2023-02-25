20:17 25.02.2023 (обновлено: 20:27 25.02.2023)
Запад сорвал принятие коллективных решений G20, заявил МИД России
МИД России: Запад сорвал принятие решений G20 из-за позиции и формулировок по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад срывал на встрече G20 принятие коллективных решений, Индия как председатель заняла конструктивную позицию и старалась учитывать интересы всех, заявило министерство иностранных дел России.
Ведомство напомнило, что 24-25 февраля в Бангалоре прошла первая в рамках индийского председательства в G20 встреча глав отраслевых ведомств в составе министров финансов и глав центральных банков. Там удалось в результате диалога по финансовым вопросам согласовать меры, призванные придать дополнительный импульс мировой экономике и финансовым рынкам.
"Отмечаем конструктивную роль индийского председательства, стремившегося к справедливому учету интересов и позиций всех стран. Сформулированные в этом контексте сбалансированные подходы создают хороший задел для реагирования на современные вызовы в области мировых финансов и смежных отраслей, включая поддержку экономического роста и реализацию целей устойчивого развития", - говорится в заявлении министерства.
В то же время Москва сожалеет, что деятельность "двадцатки" продолжает дестабилизироваться коллективным Западом, использоваться им в антироссийском, сугубо конфронтационном ключе, отметил МИД РФ.
"Наши оппоненты, прежде всего, в лице США, ЕС и "семерки", по-прежнему не сбавляют оборотов в параноидальных попытках изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики. Путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине, западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений", - сообщило министерство.
Ведомство отметило, что полностью одобренный текст документа, за исключением формулировок по Украине, стал заложником этой агрессивной линии.
"Итоги встречи так и не получили согласованного статуса и были выпущены лишь в качестве заявления председателя, а не как совместный труд. Россией и Китаем был заявлен по данному поводу решительный протест", - сообщили в МИД РФ.
Министерство отметило, что "многие другие делегации также испытали серьезное разочарование такими ультимативными действиями США и их союзников, не прекращающих сеять вражду и ненависть".
В этой связи МИД РФ призвал Запад отказаться осознать объективные реалии многополярного мира, начать выстраивать нормальные отношения с новыми центрами силы на международной арене.
"Исходим из того, что "двадцатка" должна оставаться экономическим форумом, а не вторгаться в сферу безопасности, как это было единогласно подтверждено на ее прошлогоднем саммите 15-16 ноября на Бали. Будем и далее способствовать выполнению "Группой двадцати" возложенного на нее функционала на взаимовыгодной и деполитизированной основе", - говорится в заявлении.