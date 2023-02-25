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Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров - РИА Новости, 25.02.2023
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Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров - РИА Новости, 25.02.2023
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров
Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:55
2023-02-25T16:55
в мире
иран
сша
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амирали Хаджизаде. "Бригадный генерал Амирали Хаджизаде заявил, что новая крылатая ракета имеет дальность полета 1650 километров", - передает агентство. По его данным, Хаджизаде отметил, что производящиеся сейчас иранские ракеты имеют предельную точность, добавив, что все военные базы США в регионе находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Хаджизаде подчеркнул, что Иран способен попадать по американским военным кораблям, находящимся в радиусе до 2000 километров.
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в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
16:55 25.02.2023
 
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров

Крылатая ракета с дальностью более 1,6 тысячи километров появилась на вооружении у Ирана

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амирали Хаджизаде.
"Бригадный генерал Амирали Хаджизаде заявил, что новая крылатая ракета имеет дальность полета 1650 километров", - передает агентство.
По его данным, Хаджизаде отметил, что производящиеся сейчас иранские ракеты имеют предельную точность, добавив, что все военные базы США в регионе находятся в зоне досягаемости иранских ракет.
Хаджизаде подчеркнул, что Иран способен попадать по американским военным кораблям, находящимся в радиусе до 2000 километров.
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