https://ria.ru/20230225/raketa-1854299576.html
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров - РИА Новости, 25.02.2023
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров
Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:55
2023-02-25T16:55
2023-02-25T16:55
в мире
иран
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амирали Хаджизаде. "Бригадный генерал Амирали Хаджизаде заявил, что новая крылатая ракета имеет дальность полета 1650 километров", - передает агентство. По его данным, Хаджизаде отметил, что производящиеся сейчас иранские ракеты имеют предельную точность, добавив, что все военные базы США в регионе находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Хаджизаде подчеркнул, что Иран способен попадать по американским военным кораблям, находящимся в радиусе до 2000 километров.
https://ria.ru/20230222/avtomobili-1853594232.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша
Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров
Крылатая ракета с дальностью более 1,6 тысячи километров появилась на вооружении у Ирана