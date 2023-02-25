https://ria.ru/20230225/raketa-1854299576.html

Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров

Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров - РИА Новости, 25.02.2023

Иран принял на вооружение крылатую ракету дальностью полета 1650 километров

Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:55

2023-02-25T16:55

2023-02-25T16:55

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая крылатая ракета "Paveh", дальность полета которой достигает 1650 километров, появилась на вооружении у Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амирали Хаджизаде. "Бригадный генерал Амирали Хаджизаде заявил, что новая крылатая ракета имеет дальность полета 1650 километров", - передает агентство. По его данным, Хаджизаде отметил, что производящиеся сейчас иранские ракеты имеют предельную точность, добавив, что все военные базы США в регионе находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Хаджизаде подчеркнул, что Иран способен попадать по американским военным кораблям, находящимся в радиусе до 2000 километров.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, сша