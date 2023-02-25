https://ria.ru/20230225/pushilin-1854339788.html
Пушилин заявил, что все города в ДНР будут освобождены
Пушилин заявил, что все города в ДНР будут освобождены - РИА Новости, 25.02.2023
Пушилин заявил, что все города в ДНР будут освобождены
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все города ДНР будут освобождены. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:40
2023-02-25T22:40
2023-02-25T22:43
россия
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
владимир путин
сергей лавров
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все города ДНР будут освобождены. "Все будет освобождено", - заявил Пушилин в интервью донецкому телеканалу "Оплот ТВ". На юго-западе ДНР сейчас идут бои за освобождение города Угледар. На севере ДНР идут бои за Артемовск. Кроме того, под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230225/soledar-1854339992.html
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1853634459.html
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россия, общество, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, сергей лавров, нато
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
22:40 25.02.2023 (обновлено: 22:43 25.02.2023)
Пушилин заявил, что все города в ДНР будут освобождены
Врио главы ДНР Денис Пушилин: все города республики будут освобождены