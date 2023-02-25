https://ria.ru/20230225/pridnestrove-1854253013.html

Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье

Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:56

2023-02-25T11:56

2023-02-25T12:59

в мире

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье.Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует."Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - заявил Лукашенко.Вместе с тем в Приднестровье присутствуют российские военнослужащие и техника, вооружение, которые в случае чего смогут дать ответ, и тогда, как заметил президент Белоруссии, мало не покажется.Александр Лукашенко считает, что ситуация в Приднестровье используется Западом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. "Везде надо все расшатывать - это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт - это смерти подобно".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854192253.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, александр лукашенко