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Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье
Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:56
2023-02-25T12:59
в мире
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье.Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует."Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - заявил Лукашенко.Вместе с тем в Приднестровье присутствуют российские военнослужащие и техника, вооружение, которые в случае чего смогут дать ответ, и тогда, как заметил президент Белоруссии, мало не покажется.Александр Лукашенко считает, что ситуация в Приднестровье используется Западом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. "Везде надо все расшатывать - это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт - это смерти подобно".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.*Запрещенная в России террористическая организация
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https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854192253.html
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в мире, украина, александр лукашенко
В мире, Украина, Александр Лукашенко
11:56 25.02.2023 (обновлено: 12:59 25.02.2023)
 
Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье

Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье.
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
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"Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - заявил Лукашенко.
Вместе с тем в Приднестровье присутствуют российские военнослужащие и техника, вооружение, которые в случае чего смогут дать ответ, и тогда, как заметил президент Белоруссии, мало не покажется.
Александр Лукашенко считает, что ситуация в Приднестровье используется Западом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. "Везде надо все расшатывать - это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт - это смерти подобно".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
*Запрещенная в России террористическая организация
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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