11:56 25.02.2023 (обновлено: 12:59 25.02.2023)
Лукашенко не верит в намерение Украины развязать фронт в Приднестровье
Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье.
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
"Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - заявил Лукашенко.
Вместе с тем в Приднестровье присутствуют российские военнослужащие и техника, вооружение, которые в случае чего смогут дать ответ, и тогда, как заметил президент Белоруссии, мало не покажется.
Александр Лукашенко считает, что ситуация в Приднестровье используется Западом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. "Везде надо все расшатывать - это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт - это смерти подобно".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
*Запрещенная в России террористическая организация