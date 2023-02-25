https://ria.ru/20230225/preparaty-1854263214.html

В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов

В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов - РИА Новости, 25.02.2023

В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов

Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 0,5% в январе-феврале, что сопоставимо с аналогичным... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:09

2023-02-25T13:09

2023-02-25T13:11

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 0,5% в январе-феврале, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора."По данным мониторинга, в январе - текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года",- говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе проводит мониторинг цен на более 800 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230118/antibiotik-1845662517.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество