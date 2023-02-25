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В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов - РИА Новости, 25.02.2023
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В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов
В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов - РИА Новости, 25.02.2023
В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов
Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 0,5% в январе-феврале, что сопоставимо с аналогичным... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:09
2023-02-25T13:11
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 0,5% в январе-феврале, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора."По данным мониторинга, в январе - текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года",- говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе проводит мониторинг цен на более 800 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи, уточнили в пресс-службе.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Общество
13:09 25.02.2023 (обновлено: 13:11 25.02.2023)
 
В Росздравнадзоре назвали уровень подорожания жизненно важных препаратов

Росздравнадзор: в январе-феврале цены на жизненно важные препараты выросли на 0,5 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПосетительница на кассе в муниципальной аптеке "Новосибирская аптечная сеть"
Посетительница на кассе в муниципальной аптеке Новосибирская аптечная сеть - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетительница на кассе в муниципальной аптеке "Новосибирская аптечная сеть". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 0,5% в январе-феврале, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"По данным мониторинга, в январе - текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года",- говорится в сообщении.
Росздравнадзор на постоянной основе проводит мониторинг цен на более 800 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи, уточнили в пресс-службе.
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