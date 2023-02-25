https://ria.ru/20230225/postavki-1854310766.html

Польский Orlen заявил о прекращении Россией поставок нефти в страну

Польский Orlen заявил о прекращении Россией поставок нефти в страну - РИА Новости, 25.02.2023

Польский Orlen заявил о прекращении Россией поставок нефти в страну

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, Варшава была к этому готова, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в Twitter. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T18:00

2023-02-25T18:00

2023-02-25T18:49

экономика

россия

польша

роснефть

татнефть

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ВАРШАВА, 25 фев — РИА Новости. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, Варшава была к этому готова, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в Twitter."Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — сообщил он.По словам Обайтека, в последние месяцы в Польшу из России поступало только десять процентов сырья. Он убежден, что восполнить нехватку удастся с помощью поставок с других направлений. "Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", — подытожил глава Orlen.В январе компания не стала продлевать контракт с "Роснефтью", которая предоставляла концерну 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.Еще в декабре прошлого года Orlen заявлял, что откажется от соглашений о поставках с "Роснефтью" и прекратит закупать топливо у "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза. При этом последняя поставляет в Польшу 200 тысяч тонн нефти в месяц, а контракт действует до декабря 2024 года.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля такие же меры начали действовать и для российских нефтепродуктов: 100 долларов за баррель для торгующихся с премией к эталонной марке нефти и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в отношении нефтепродуктов ответные меры выработают до марта.

https://ria.ru/20230217/mol-1852754726.html

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экономика, россия, польша, роснефть, татнефть